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ТУРКМЕНИСТАН НАПРАВИЛ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВУ ПАЛЕСТИНА

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Одним из приоритетных векторов внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана, инициированной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и ныне успешно реализуемой Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, выступает развитие широкого международного сотрудничества, где особое значение придаётся гуманитарным связям. Испокон веков туркменскому народу присущи принципы миролюбия, добрососедства и взаимовыручки, передаваемые из поколения в поколение.

Следуя исконным традициям добрососедства и гуманизма туркменского народа, Президент Туркменистана подписал Распоряжение в целях отправки в ноябре текущего года от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова гуманитарной помощи народу Палестины и, в первую очередь, палестинским детям.

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Гуманитарный груз составляют лекарственные и медицинские средства, текстильные изделия, в том числе, одежда для детей и наборы постельного белья, а также обувная и продовольственная продукция, другие товары.

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Последовательно претворяя в жизнь конструктивный внешнеполитический курс, Туркменистан вносит весомый вклад в углубление гуманитарного сотрудничества в региональном и глобальном измерении. Данное направление выступает важным аспектом развития международных отношений на основе взаимопонимания, уважения и доверия. ///МИД Туркменистана, 9 ноября 2023 г.

 

 

 

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