News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ПРООН в Туркменистане укрепляет навыки и знания национальных специалистов в области статистики

ПРООН в Туркменистане укрепляет навыки и знания национальных специалистов в области статистики

By

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане организовала обучение специалистов отраслевых управлений Государственного комитета Туркменистана по статистике (ТуркменСтат) по функциональному применению недавно разработанного программного обеспечения по статистическому бизнес-регистру (ССБР).

В ходе тренинга, который проходил с 22 октября по 10 ноября 2023 года, специалисты ТуркменСтата были ознакомлены с новыми функциональными возможностями программного обеспечения (ПО), которое позволяет осуществлять онлайн-подачу статистических отчетов для предприятий и предпринимателей, а также настройку параметров статистических данных для специалистов ТуркменСтата для более эффективного статистического мониторинга и отчетности.

Участникам тренинга было продемонстрировано новое приложение ПО, которое используется для создания новых или изменения существующих форм статистической отчетности. С помощью этого приложения специалисты ТуркменСтата уже смогли самостоятельно создавать входные таблицы для десятков форм статистической отчетности, при этом недавно добавленные функции обеспечат точность, надежность и согласованность статистических данных, собираемых и обрабатываемых ПО. Разработанное приложение упростит процесс регистрации юридических лиц, позволит получать доступ к данным и обрабатывать их в ускоренном режиме, приведет к упорядоченной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также позволит подавать статистические формы в электронном виде.

Тренинг был организован в рамках проекта «Укрепление институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике (Туркменстат)», который реализуется ПРООН совместно с Туркменстат.  ///ПРООН Туркменистан, 8 ноября 2023 г.

 

Related posts:

  1. ПРООН продолжает укреплять потенциал национальных специалистов в области статистики и экономики
  2. Статистический бизнес регистр поможет усовершенствовать в Туркменистане регистрацию предпринимателей и сбор статданных
  3. ПРООН укрепляет национальный статистический потенциал Туркменистана в секторе туризма
  4. ПРООН в Туркменистане продолжает расширять знания местных фермеров о садоводстве
  5. ПРООН укрепляет национальный потенциал в области повышения готовности и устойчивости к стихийным бедствиям в Туркменистане
  6. ПРООН в Туркменистане знакомит специалистов в области образования с недавно разработанным пособием по дистанционному обучению
  7. ПРООН знакомит специалистов Туркменистана с глобальными трендами в области цифровой экономики
  8. ПРООН укрепляет в Туркменистане национальный потенциал по оказанию психосоциальной поддержки молодежи и женщинам на уровне местных сообществ
  9. ПРООН расширяет знания фермеров о ведении садового хозяйства
  10. ВОЗ и Минздрав Туркменистана провели тренинги для  специалистов ГСЭС в области подготовки к ЧС в пунктах въезда страны
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan