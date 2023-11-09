ПРООН в Туркменистане укрепляет навыки и знания национальных специалистов в области статистики

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане организовала обучение специалистов отраслевых управлений Государственного комитета Туркменистана по статистике (ТуркменСтат) по функциональному применению недавно разработанного программного обеспечения по статистическому бизнес-регистру (ССБР).

В ходе тренинга, который проходил с 22 октября по 10 ноября 2023 года, специалисты ТуркменСтата были ознакомлены с новыми функциональными возможностями программного обеспечения (ПО), которое позволяет осуществлять онлайн-подачу статистических отчетов для предприятий и предпринимателей, а также настройку параметров статистических данных для специалистов ТуркменСтата для более эффективного статистического мониторинга и отчетности.

Участникам тренинга было продемонстрировано новое приложение ПО, которое используется для создания новых или изменения существующих форм статистической отчетности. С помощью этого приложения специалисты ТуркменСтата уже смогли самостоятельно создавать входные таблицы для десятков форм статистической отчетности, при этом недавно добавленные функции обеспечат точность, надежность и согласованность статистических данных, собираемых и обрабатываемых ПО. Разработанное приложение упростит процесс регистрации юридических лиц, позволит получать доступ к данным и обрабатывать их в ускоренном режиме, приведет к упорядоченной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также позволит подавать статистические формы в электронном виде.

Тренинг был организован в рамках проекта «Укрепление институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике (Туркменстат)», который реализуется ПРООН совместно с Туркменстат. ///ПРООН Туркменистан, 8 ноября 2023 г.