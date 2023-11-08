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Министр электроэнергетики Ирака провел в Ашхабаде переговоры на тему газовых поставок – Туркменистан будет поставлять Ираку 9 млрд.кубометров газа в год

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В качестве важного шага по диверсификации источников газа и в продолжение предыдущих переговоров с Туркменистаном о поставках газа в Ирак для удовлетворения потребностей электростанций страны, министр электроэнергетики Ирака Зиад Али Фадель совершил официальный правительственный визит в Туркменистан, сообщает пресс-служба министерства электроэнергетики Ирака.

Во главе министерской делегации он провел в Ашхабаде встречу с государственным министром, председателем Государственного Концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым и другими официальными лицами .

Темой встречи стало обсуждение необходимых шагов и окончательных процедур для заключения соглашения о поставках туркменского газа в Ирак.

Министр подчеркнул стремление иракского правительства к активизации экономического сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах, выразив оптимизм в отношении скорейшего подписания соглашения о поставках газа, отметив важность документа в обеспечении источников газа и их диверсификации для обеспечения электростанций.

“Этот визит является первым визитом министра в Туркменистан для подписания соглашения об импорте газа со страной, которая не имеет географических границ с Ираком, что отражает решимость иракского правительства диверсифицировать источники газа для электростанций из разных стран, в дополнение к соседним странам, с целью достижения большей надежности и стабильность при производстве электроэнергии”, – подчеркивает иракское энергетическое ведомство.

В начале октября Туркменистан и Ирак подписали Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа для удовлетворения потребностей иракских электростанций. Документ был подписал в ходе визита Бабаева в Багдад.

Как сообщает Государственное  информационное агентство Туркменистана TDH, по итогам  встречи в Ашхабаде подписан Протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, купле, продаже туркменского природного газа в  Ирак.

Согласно протоколу, сроком на 5 лет ежегодно 9 миллиардов кубометров туркменского природного газа по схеме SWAP будет транспортироваться через Исламскую Республику Иран в Ирак. ///nCa, 8 ноября 2023 г.

 

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