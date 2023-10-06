Туркменистан и Ирак подписали меморандум о поставках газа – иракские сми

В пятницу, 6 октября 2023 года, Туркменистан и Ирак подписали Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа для удовлетворения потребностей иракских электростанций. Об этом сообщает официальное информационное агентство Ирака INA со ссылкой на министерство электроэнергетики Ирака.

Документ был подписан в Багдаде по результатам переговоров между Государственным министром Туркменистана, председателем Государственного Концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым и министром электроэнергетики Ирака Зиад Али Фаделем.

В пятницу, 6 октября 2023 г, Бабаев встретился также с вице-премьером по вопросам энергетики, министром нефти Хайаном Абдул Гани.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества в области газовых поставок.

«Министр нефти во время своей встречи с Государственным министром Туркменистана Максатом Бабаевым обсудили возможности расширения горизонтов сотрудничества в нефтегазовой сфере и энергетическом секторе. Ирак и Туркменистан обладают большим потенциалом в этих областях. Правительство и министерство заинтересованы в укреплении двусторонних отношений и сотрудничестве с Туркменистаном в области нефти и энергетики», – цитирует INA заявление Министерства нефти Ирака.

В ходе встречи Абдул Гани назвал подписание меморандума о взаимопонимании важным шагом для расширения возможностей сотрудничества, призвав туркменские компании принять участие в многообещающих инвестиционных проектах, объявленных министерством.

«Государственный министр по газовым вопросам Туркменистана Максат Бабаев выразил удовлетворение двусторонним сотрудничеством между странами, считая, что подписание меморандума о взаимопонимании по поставкам газа в Ирак является началом расширения перспектив двустороннего сотрудничества», – отмечает источник.

Напомним о том, что в конце августа текущего года иракская делегация во главе с заместителем министра энергетики страны Адиль Карим Как Ахмедом и заместителем министра нефти Эзат Сабир Эсмаилом провела в Ашхабаде переговоры с Государственным концерном «Туркменгаз».

В ходе встречи были обсуждены технические, финансовые и коммерческие вопросы, связанные с организацией поставок природного газа из Туркменистана по газопроводу Государственного концерна «Туркменгаз» по своп-схеме через Иран.

Тогда сообщалось, что Ирак заинтересован импортировать туркменский природный газ на основе долгосрочного контракта с «Туркменгазом» сроком не менее 5 лет. ///nCa, 6 октября 2023 г. (Фото: INA)