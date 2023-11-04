Президент Туркменистана принял главу Çalik Holding A.Ş

Во время поездки в Балканский велаят в пятницу, 3 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял главу группы компаний «Çalik Holding A.Ş» Ахмета Чалыка.

В ходе встречи Чалык отметил, что для турецкого холдинга –большая честь принимать участие в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Констатировав значительный вклад турецких компаний, в том числе «Çalik Holding A.Ş», в социально-экономическое развитие Туркменистана, Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан всегда открыт для эффективного сотрудничества на взаимовыгодной долгосрочной основе.

Турецкий бизнесмен подробно проинформировал главу государства о ведущейся на доверенных объектах работе и выполнении ранее данных поручений.

Он поблагодарил главу Туркменистана за доверенный новый проект – строительство современной комбинированной электростанции мощностью 1574 мегаватта.

Как заверил бизнесмен, турецкие партнёры будут и впредь самым серьёзным и ответственным образом подходить к выполнению принятых на себя обязательств, и все работы будут выполнены в намеченные сроки и на высоком качественном уровне. ///nCa, 4 ноября 2023 г.