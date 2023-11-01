В МИД Туркменистана рассмотрены важные аспекты Туркмено-Узбекских отношений

31 октября 2023 года на полях совещания Генерального секретаря ОБСЕ и глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

В ходе переговоров министры отметили активный и динамичный характер двусторонних отношений, а также обсудили график предстоящих мероприятий и встреч на высшем и высоком уровнях.

Дипломаты были едины во мнении, что благодаря политической воле Президентов Туркменистана и Узбекистана, два братских государства реализуют плодотворное и эффективное многоплановое сотрудничество по широкому спектру направлений. При этом, особо подчёркнут весомый личный вклад в данном направлении Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана.

Наряду с этим в качестве одного из ключевых звеньев в укреплении туркмено-узбекских отношений выделена деятельность внешнеполитических ведомств двух стран.

Говоря о важности тесного взаимодействия по региональной тематике, стороны отметили значимость состоявшегося в августе этого года Ашхабаде трёхстороннего саммита с участием лидеров Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, который дал новый импульс дальнейшему развитию регионального сотрудничества стран-участниц.

Министры констатировали высокий уровень взаимопонимания сторон и схожесть позиций в рамках деятельности на международных площадках, прежде всего в ООН. В этой связи, выражена благодарность узбекской стороне за поддержку международных инициатив Туркменистана. Также дипломаты отметили значимость форматов сотрудничества «ЦА+», в том числе и Совещания министров иностранных дел государств ЦА и Генерального секретаря ОБСЕ, проходящего сегодня в Ашхабаде. ///МИД Туркменистана, 31 октября