МИД Туркменистана опубликовал пресс-релиз по итогам 16-го заседания министров иностранных дел Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея»

1 ноября 2023 года в Ашхабаде состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств в рамках формата сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея».

Нынешняя встреча министров иностранных дел стран ЦА и РК была посвящена теме «Сотрудничество через реализацию колоссального потенциала молодёжи в формировании устойчивого будущего в Центральной Азии и Республике Корея». Эта формулировка нашла отражение в совместных усилиях стран-участниц Форума по выработке повестки дня, которая определяет ключевые направления дальнейшего партнёрства на ближайшие годы, где роль молодёжи, её потенциал, формирующиеся сегодня, будут иметь решающее значение.

В рамках совещания участники высказались по актуальной региональной проблематике, вопросам реализации молодёжной политики в каждой из стран, участвующих в Форуме, а также представили конкретные меры и шаги, осуществляемые в рамках национальных планов и программ. Стороны выдвинули ряд важных идей и инициатив по объединению усилий в дальнейшем расширении и укреплении международного сотрудничества, в том числе, по линии молодёжного взаимодействия, направленного на обеспечение целей устойчивого развития, в целом.

Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, выступая на встрече, подчеркнул, что 2023 год в Туркменистане объявлен Годом молодёжи и это является весьма символичным с точки зрения реализации концепции туркменского председательства в нынешнем заседании Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея».

Была выражена убеждённость, что потенциал молодёжи в процессе формирования устойчивого развития должен быть реализован посредством активизации её участия как в осуществлении национальных планов и программ, так и путём расширения международного взаимодействия в данной сфере. При этом, отмечена значимость глобальных инициатив «Молодёжь 2030», «Поколение без границ», «Волонтёры всемирного наследия», Глобальное молодёжное сообщество.

В этом контексте, туркменская сторона обозначила целесообразность в ближайшей перспективе сосредоточить совместную деятельность на укреплении связей по молодёжной линии и сформулировать Стратегию международного сотрудничества молодёжи государств Центральной Азии и Республики Корея, основные компоненты которой должны быть сконцентрированы на таких ключевых направлениях, как образование и наука, спорт и культура. В этом отношении, было предложено рассмотреть возможности совместной подготовки кадров по программам «двойного диплома», расширение цифровых знаний у молодёжи, создания Международного студенческого центра и Института поддержки развития и внедрения инновационных идей молодёжи, разработки программы «Молодые таланты», подготовки Дорожной карты межкультурных обменов на 2025-2030 годы, проведения международных молодёжных спортивных игр стран ЦА и Республики Корея и др.

В ходе выступления делегации Туркменистана также выражено мнение о том, что при осуществлении деятельности по вышеперечисленным и другим направлениям сотрудничества молодёжи необходимо тесное взаимодействие с Международным агентством по сотрудничеству Республики Корея (KOICA), Корейским Фондом (KF), Институтом глобального зелёного роста (GGGI), также национальными и международными партнёрами.

Также состоялся конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня и выражено общее мнение о приверженности сохранению солидарности и совместных усилий в деле обеспечения всеобщего долгосрочного мира, безопасности и стабильности. Министры сделали акцент на важности деятельности Форума в качестве регулярной многосторонней консультативной площадки и его вклада в укрепление практического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Республики Корея.

Говоря о востребованности и перспективности парламентской дипломатии в качестве действенного инструмента глобального взаимодействия в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности, министры дали высокую оценку итогам первой встречи Председателей Парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, которая прошла в сентябре этого года в Республике Корея. Главы делегаций приветствовали решение о проведении второй встречи данного формата в 2024 году в Ашхабаде.

В качестве одной из приоритетных задач формата сотрудничества «ЦА-РК» является партнёрство в экономической сфере. В этом контексте, подчёркнуто, что присутствие корейского бизнеса в Центральной Азии, осуществление совместных проектов в различных областях способно существенно и позитивно повлиять на развитие региона, дать новые перспективы широкому и взаимовыгодному международному партнёрству.

Участники встречи выразили общее мнение о необходимости и важности концентрации усилий на перспективных направлениях взаимодействия в формате сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея», обеспечении взаимодополняемости и применения имеющихся объективных преимуществ и ресурсов. При этом, сделан упор на глубокие исторические и культурные связи, схожесть базовых ценностей и нравственных ориентиров народов региона.

Как отметили участники, Ашхабадский Форум продемонстрировал, что последовательное укрепление связей, наращивание экономического потенциала сотрудничества, логистических возможностей, формирование эффективных схем кооперации в науке, образовании, медицине, туризме, в сфере охраны окружающей среды, совместной разработке проектов в области промышленности, сельского хозяйства, текстильной промышленности, в индустрии высоких технологий, цифровизации, культурно-гуманитарном взаимодействии отвечает подлинным интересам народов Центральной Азии и Республики Корея, служит целям экономического и социального роста.

По итогам Форума принято Совместное заявление Министров иностранных дел, а также утвержден Рабочий план Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» на 2024 год.

Проведение следующего заседания Форума в данном формате запланировано в 2024 году в Республике Корея. ///МИД Туркменистана, 1 ноября 2023 г.