В середине ноября Иран проведет 3-й Каспийский экономический форум 

В середине ноября в Иране состоится третий Каспийский экономический форум с участием премьер-министров прикаспийских государств, сообщает IRNA.

Повестка дня 3-го Каспийского экономического форума в Иране будет включать обсуждение сотрудничества в таких областях, как транспорт, создание совместных предприятий, нефтегазовый сектор, финансы, банковское дело, а также техническое сотрудничество.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по делам Каспийского моря Алиреза Джахангири призвал все действующие институты в секторах экономики принять участие во встречах форума, чтобы достичь наилучшего возможного результата путем тщательного и целенаправленного планирования и активного участия.

Первый Каспийский экономический форум состоялся в Авазе, Туркменистан, в августе 2019 года, а второй прошел в Москве в октябре 2022 года. ///nCa, 30 октября 2023 г.