ЮНИСЕФ и Министерство образования Туркменистана совместно работают над повышением гендерно-ориентированных образовательных навыков учителей

ЮНИСЕФ и Министерство образования вновь объединили усилия по укреплению национального потенциала в области гендерно-ориентированного образования. В продолжение инициативы по наращиванию потенциала, начатой в прошлом году, 23-27 октября 2023 года в Национальном институте образования был проведен пятидневный «Семинар по практическому применению улучшенных методов обучения для продвижения гендерного равенства в средних школах». В тренинге приняли участие 24 учителя из всех велаятов и города Ашхабада. Это мероприятие является частью усилий по превращению образования детей в средство укрепления гендерного равенства и инклюзивности для нынешнего и будущих поколений.

Национальные специалисты, участвовавшие в тренинге, повысили свои компетенции в области гендерно-чувствительного управления классом и школой, разработки учебных материалов, навыков межличностного общения, гендерно-чувствительного языка и мониторинга образования.

В ходе тренинга участники имели возможность применить свои теоретические знания на практике из своего ежедневного опыта преподавания. На семинаре также были отражены международные нормы гендерного равенства и интеграция этих норм в национальное законодательство и планы развития. Тренинг не только обогатил знания участников о гендерном равенстве в образовании, но и укрепил их навыки использования интерактивных методов обучения, таких как групповые дискуссии и командные презентации.

Инициатива организована в рамках Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2021-2025 годы и способствует достижению задач ЦУР 4.5 и 4.7.

Мероприятие показало, что в Туркменистане существует большой интерес к развитию гендерно-ориентированных образовательных навыков и информационных материалов. Поддержка ЮНИСЕФ продолжится в разработке трех комплектов образовательных инструментов с учетом гендерных факторов для учителей, родителей и учеников в сотрудничестве с Министерством образования.///ЮНИСЕФ Туркменистан, 27 октября