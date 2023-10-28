В пятницу, 27 октября, в Ашхабаде состоялось III заседание Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» (туркменские алабаи), приуроченное к Празднику туркменского алабая, сообщает TDH.
В заседании приняли участие члены Правительства Туркменистана, руководители и специалисты профильных структур, представители высших учебных заведений, члены Ассоциации и СМИ. Посредством видеоконференцсвязи к ним присоединились зарубежные собаководы.
На повестке дня заседания были организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, а также вопросы поощрения лучших кинологов страны. Участники заседания обсудили задачи на перспективу и приняли соответствующие решения.
Выступавшие подчеркивали особое отношение туркмен к алабаям. Эта порода собак известна во всем мире. В исторических источниках и народных преданиях говорится о мужестве и преданности алабаев, которые готовы пожертвовать жизнью ради спасения человека.
Сегодня под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в Туркменистане предпринимаются последовательные шаги по сохранению, всестороннему изучению и популяризации богатейшего национального наследия, неотъемлемой составляющей которого являются многовековые традиции разведения, выращивания, воспитания и тренинга алабаев.
В своем выступлении член Международной ассоциации, археолог Джулио Бендезу-Сармьенто, поблагодарил Президента Сердара Бердымухамедова за заботу о сохранении богатого культурного наследия туркменского народа и поздравил всех с Праздником туркменского алабая.
Французский исследователь, сделав обстоятельный экскурс в историю приручения собак, продемонстрировал на слайдах этапы этого процесса. Опираясь на данные археологических изысканий на территории Туркменистана, он подтвердил заключение о древности породы алабая и об особом отношении туркмен к ней.
Как отмечали выступающие, значительное увеличение за короткий срок числа членов «Türkmen alabaý itleri», в составе которых и иностранные кинологи, свидетельствует о том, что туркменский алабай становится символом преданности и дружбы в мировом масштабе.
Подключившиеся по цифровой связи члены Международной ассоциации частные собаководы из Республики Беларусь Людмила Буткевич и из Великобритании Антонино Ло Расо подчеркнули важность сбора и обмена информацией о состоянии породы, обсуждения вопросов её племенного разведения, сохранения и увеличения численности. Отмечалась актуальность проведения различных совместных мероприятий, в том числе методических конференций, выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, лекций, «круглых столов».
В заключение заседания был зачитан Указ Президента Туркменистана о присвоении по случаю Праздника туркменского алабая почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy».
Этого звания удостоились:
- Старший техник-кинолог собак-ищеек коневодческой и кинологической службы штаба Тахтабазарского пограничного соединения Государственной пограничной службы Туркменистана Нурмаммедов Умытджан,
- заместитель начальника таможенного пункта «Aşgabat» Ашхабадской городской таможни Государственной таможенной службы Туркменистана, частный собаковод Эзизов Гурбанназар
Новым членам Ассоциации были вручены удостоверения.
Принятые также в члены Международной ассоциации зарубежные частные собаководы – из Словацкой Республики Роман Репка и из Чешской Республики Павел Свобода, поздравив всех с Праздником туркменского алабая, поблагодарили главу Туркменского государства за оказанное доверие и подчеркнули готовность к тесному взаимодействию с членами Ассоциации. ///nCa, 28 октября 2023 г. (Фото – TDH)