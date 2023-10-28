В пятницу, 27 октября, в Ашхабаде состоялось III заседание Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» (туркменские алабаи), приуроченное к Празднику туркменского алабая, сообщает TDH.

В заседании приняли участие члены Правительства Туркменистана, руководители и специалисты профильных структур, представители высших учебных заведений, члены Ассоциации и СМИ. Посредством видеоконференцсвязи к ним присоединились зарубежные собаководы.

На повестке дня заседания были организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, а также вопросы поощрения лучших кинологов страны. Участники заседания обсудили задачи на перспективу и приняли соответствующие решения.

Выступавшие подчеркивали особое отношение туркмен к алабаям. Эта порода собак известна во всем мире. В исторических источниках и народных преданиях говорится о мужестве и преданности алабаев, которые готовы пожертвовать жизнью ради спасения человека.

Сегодня под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в Туркменистане предпринимаются последовательные шаги по сохранению, всестороннему изучению и популяризации богатейшего национального наследия, неотъемлемой составляющей которого являются многовековые традиции разведения, выращивания, воспитания и тренинга алабаев.

В своем выступлении член Международной ассоциации, археолог Джулио Бендезу-Сармьенто, поблагодарил Президента Сердара Бердымухамедова за заботу о сохранении богатого культурного наследия туркменского народа и поздравил всех с Праздником туркменского алабая.

Французский исследователь, сделав обстоятельный экскурс в историю приручения собак, продемонстрировал на слайдах этапы этого процесса. Опираясь на данные археологических изысканий на территории Туркменистана, он подтвердил заключение о древности породы алабая и об особом отношении туркмен к ней.

Как отмечали выступающие, значительное увеличение за короткий срок числа членов «Türkmen alabaý itleri», в составе которых и иностранные кинологи, свидетельствует о том, что туркменский алабай становится символом преданности и дружбы в мировом масштабе.

Подключившиеся по цифровой связи члены Международной ассоциации частные собаководы из Республики Беларусь Людмила Буткевич и из Великобритании Антонино Ло Расо подчеркнули важность сбора и обмена информацией о состоянии породы, обсуждения вопросов её племенного разведения, сохранения и увеличения численности. Отмечалась актуальность проведения различных совместных мероприятий, в том числе методических конференций, выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, лекций, «круглых столов».

В заключение заседания был зачитан Указ Президента Туркменистана о присвоении по случаю Праздника туркменского алабая почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy».

Этого звания удостоились:

Старший техник-кинолог собак-ищеек коневодческой и кинологической службы штаба Тахтабазарского пограничного соединения Государственной пограничной службы Туркменистана Нурмаммедов Умытджан,

заместитель начальника таможенного пункта «Aşgabat» Ашхабадской городской таможни Государственной таможенной службы Туркменистана, частный собаковод Эзизов Гурбанназар

Новым членам Ассоциации были вручены удостоверения.

Принятые также в члены Международной ассоциации зарубежные частные собаководы – из Словацкой Республики Роман Репка и из Чешской Республики Павел Свобода, поздравив всех с Праздником туркменского алабая, поблагодарили главу Туркменского государства за оказанное доверие и подчеркнули готовность к тесному взаимодействию с членами Ассоциации. ///nCa, 28 октября 2023 г. (Фото – TDH)