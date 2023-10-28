Трехсторонняя рабочая группа Туркменистан – Азербайджан – Турция усердно работает над вопросами поставок туркменского газа в Турцию – заявил Посол Тоган Орал

В субботу, 28 октября 2023 года, Посол Турции в Туркменистане Тоган Орал провел брифинг для местных и иностранных сми, аккредитованных в Ашхабаде.

В ходе брифинга был представлен обзор итогов официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Турцию.

В конце брифинга корреспондент российского информационного агентства ТАСС задал вопрос Послу касательно перспектив и возможных объемов поставок туркменского газа в Турцию через Азербайджан.

Посол ответил следующее: (слегка перефразированное содержание ответа со слов переводчика с турецкого языка)

Данный вопрос обсуждался на недавних переговорах между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Реджеп Тайип Эрдоганом в узком составе.

Относительно объемов – данный вопрос подлежит обсуждению сторон.

[Посол, в частности, упомянул имеющийся газотранспортный коридор как Азербайджан – Грузия – Турция – Италия.]

В прошлом году состоялся саммит глав Турции, Туркменистана и Азербайджана. По итогам саммита было решено организовать рабочую группу. Сейчас данная группа усердно работает над проектом поставок туркменских энергоносителей в Турцию. Определяются объемы поставок.

Туркменистан владеет богатыми энергетическими ресурсами и месторождениями. Но именно рабочая группа должна обсудить технические аспекты поставок, в том числе какие объемы газа позволит прокачать в другую страну инфраструктура Туркменистана.

В свою очередь, Турция готова принять большие объемы газа. Страна уже принимает около 60-70 млрд.кубометров из различных источников, но главный поставщик – это Россия.

Турция, как индустриально развитая страна, может принять большие объемы электроэнергии и газа. Турция готова к обсуждению газовых поставок и желает получать также газ из Туркменистана.

Турция приобретает газ не только для собственного потребления, но и в рамках своего стремления стать газовым хабом. ///nCa, 28 октября 2023 г.