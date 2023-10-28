Посол Турции в Туркменистане Тоган Орал провел брифинг для туркменской и иностранной прессы

Ключевые моменты:

В 2023 году ожидается, что объем двусторонней торговли между Туркменистаном и Турцией приблизится к 3 млрд. долларов

Во время визита Национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова в Турцию в ноябре 2021 года стороны поставили цель довести объем торговли до 5 млрд. долларов

Более 100 участников примут участие в выставке экспортной продукции Турции Ашхабаде в начале декабря

Анкара стремится включить Туркменистан в мегатехнологический коридор, который простирается от Стамбула до Баку

Идея о поставках электроэнергии из Туркменистана в Турцию была положительно воспринята Президентом Реджеп Тайип Эрдоганом

100-летие Турецкой Республики – великая дата не только для жителей Турции, но и для всех братских народов

В субботу, 28 октября, Посол Турции в Ашхабаде Тоган Орал выступил на пресс-конференции с участием представителей туркменских и зарубежных сми с заявлениями по случаю 100-летия образования Турецкой Республики и первого официального визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Турцию.

Ниже приводим полный текст выступления Посла Тогана Орала:

Дорогие друзья, добро пожаловать!

Во-первых, спасибо, что откликнулись на наше приглашение в этот праздничный день.

Как вы знаете, 25-26 октября 2023 года состоялся официальный визит Президента Туркменистана г-на Сердара Бердымухамедова в Турцию. Я сопровождал Президента во время этого визита, поэтому хотел поделиться с вами информацией об этом важном визите в самый разгар событий, и именно поэтому мы собрались здесь сегодня.

Конечно, еще одним важным событием является столетие нашей Республики, которое мы с энтузиазмом будем отмечать завтра. Совпадение этих двух важных событий в один день – действительно повод для радости. Если будет удобно, я хотел бы начать с визита Президента в Турцию.

Господин Сердар Бердымухамедов однажды уже ездил в Турцию, чтобы присутствовать на церемонии присяги, проводимой в честь переизбрания нашего президента. Но это не был официальный визит. Мы долго готовились к официальному визиту Президента в Турцию вместе с нашими туркменскими коллегами. Этот визит наконец состоялся 25-26 октября. Турецкая сторона, наш Президент и наше Правительство придали этому визиту большое значение. Они принимали Президента Республики на самом высоком уровне в Турции.

Господин Президент прибыл в Турцию во второй половине дня 25 октября. В аэропорту Анкары “Эсенбога” его торжественно встретил министр энергетики нашей страны, член кабинета министров Турецкой Республики. Это была очень теплая встреча. Вечером того же дня члены большой официальной делегации, сопровождавшей главу государства, провели интенсивные встречи со своими коллегами в Турции, включая министров и руководителей учреждений. Эти встречи между делегациями, помимо встреч главы государства и сопровождающей его делегации, продолжились и на следующий день, 26 октября. Проведено более десяти встреч.

На следующий день, 26 октября, утром глава государства, как и положено, посетил Аниткабир. Он почтил память основателя нашей Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, возложил венок и оставил запись в книге памяти. Оттуда мы все вместе отправились в парк «Туркменистан», один из самых красивых парков Анкары. Как вы знаете, там установлен очень красивый памятник Махтумкули Фраги. Там господин Президент возложил венок к памятнику Махтумкули. Многие туркменские студенты, обучающиеся в Турции, приветствовали их с турецкими и туркменскими флагами в руках.

Затем мы посетили Союз палат и товарных бирж Турции. По случаю этого визита Президента сопровождали представители деловых кругов Туркменистана.

Бизнес-форум “Турция-Туркменистан” был организован при участии деловых лиц с обеих сторон. Принимающей стороной выступил Союз палат и товарных бирж Турции. В официальной части бизнес-форума приняли участие Президент Турции Сердар Бердымухамедов, вице-президент нашей страны Джевдет Йылмаз и министр промышленности и технологий Турции Фатих Качир, а также президент Союза палат и товарных бирж Турции Рыфат Хисарджыклыоглу и многие владельцы, руководители и представители крупнейших компаний Турции. Здесь состоялись очень продуктивные встречи, и в своих выступлениях и господин Президент, и господин Вице-президент, и наш Министр, и господин Президент Союза палат и товарных бирж Турции выразили удовлетворение уровнем торгово-экономических отношений между двумя странами и свои ожидания на будущее.

Вы знаете, я тоже не могу не упомянуть об этом здесь. Когда я приехал в Туркменистан в начале 2020 года, с тех пор прошло около 4 лет. За этот четырехлетний период объем нашей двусторонней торговли с Туркменистаном увеличился в 3 раза по сравнению с прошлым годом, то есть по состоянию на конец 2022 года наш общий объем торговли увеличился в 3 раза. Иными словами, за 4 года он увеличился в 3 раза. Прошлый год мы завершили с показателем 2,1 млрд.

В этом году, в 2023 году, мы достигли этой цифры, этого уровня, за первые 9 месяцев. То есть это означает, что в этом году мы ожидаем, что объем двусторонней торговли приблизится к 3 млрд. долларов. Это соответствует росту почти в 4 раза за 4 года. Это означает, что объем двусторонней торговли между Турцией и Туркменистаном за последние годы значительно вырос, и мы рассчитываем, что эта динамика сохранится и в дальнейшем.

Уже во время визита Национального лидера и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана г-на Гурбангулы Бердымухамедова в Турцию в ноябре 2021 года, они поставили цель как можно скорее довести объем торговли до 5 млрд. долларов. Эту цель они поставили перед нами. Мы рады, что за прошедший период мы превысим половину этой цели. Как я уже сказал, на конец этого года мы ожидаем, что он достигнет 3 млрд. долларов, нашими усилиями.

В своем выступлении на встречах в Союзе палат и товарных бирж Турции Президент Сердар Бердымухамедов поставил задачи по дальнейшему развитию наших деловых отношений, нашей работы и наращиванию сотрудничества с Турцией в уже существующих сферах сотрудничества. Безусловно, ведущими направлениями являются строительный сектор и энергетика.

Кроме того, г-н Президент выразил желание тесно сотрудничать с Турцией, особенно в области передовых технологий. Он выразил желание углубить наши отношения и исследования в области инноваций. Он также предложил развивать наше сотрудничество в области сельского хозяйства. Разумеется, эти предложения были положительно восприняты Турцией. В плане действий нашей Межправительственной экономической комиссии уже есть инфраструктура для реализации этих предложений.

Говоря о формате нашей Межправительственной экономической комиссии, в повестку дня вошел вопрос о проведении выставки экспортной продукции Турции, которая пройдет в Ашхабаде 6-8 декабря этого года. На заседаниях, состоявшихся в Союзе палат и товарных бирж Турции, уважаемый Президент Сердар Бердымухамедов пригласил нашего вице-президента Джевдета Йылмаза принять участие в выставке, а также предложил провести в Ашхабаде заседание Межправительственной экономической комиссии Турция-Туркменистан по случаю этой выставки.

Наш вице-президент заявил, что с удовольствием принимает это приглашение. Как вы знаете, последнее заседание Межправительственной экономической комиссии состоялось в Ашхабаде 1 июля 2022 года. Обычно мы готовились к тому, что это заседание будет проходить в Турции, но Президент Сердар Бердымухамедов сделал очень хороший жест и выразил желание вновь провести это важное заседание в Ашхабаде. Конечно, это, очевидно, вызвало большой ажиотаж в турецком деловом мире. Это еще больше повысит интерес к выставке. У нас уже более 100 участников, и тот факт, что заседание Межправительственной экономической комиссии пройдет здесь после принятия этого приглашения, значительно увеличит количество турецких компаний, участвующих в этой выставке. Подготовка к заседанию Межправительственной экономической комиссии и выставке турецкой экспортной продукции стоит перед всеми нами как задача. Мы будем интенсивно работать до начала декабря.

И здесь я хотел бы еще раз подчеркнуть, что наш уважаемый министр промышленности и технологий в своем выступлении на Союзе палат и товарных бирж Турции, обращаясь к Президенту Сердару Бердымухамедову, заявил, что Анкара стремится включить Туркменистан в мегатехнологический коридор, который создается Долиной информатики и простирается от Стамбула до Баку (коридор, соединяющий центры исследований и разработок между Турцией и Азербайджаном). Мы считаем, что это будет способствовать дальнейшему развитию научно-исследовательской деятельности между этими тремя братскими странами, особенно в области высоких технологий. Я думаю, что этот вопрос также заслуживает внимания.

Затем, после встречи в Союзе палат и товарных бирж Турции, Почетная кавалерия встретила служебный автомобиль Бердымухамедова на улице перед президентским комплексом и сопроводила его до протокольных ворот, был применен протокол типа А, то есть протокол самого высокого уровня.

После того как Эрдоган и Бердымухамедов заняли свои места прозвучали государственные гимны двух стран, сопровождаемые салютом из 21 пушки. Церемониальная площадь была украшена флагами, представляющими 16 турецких государств, существующих в истории. После впечатляющей церемонии главы государств встретились тет-а-тет. Затем состоялись переговоры с участием делегаций. И здесь они вновь выразили свое удовлетворение уровнем наших двусторонних отношений. Здесь, конечно, на самом высоком уровне было еще раз выражено стремление наших государств к дальнейшему развитию сотрудничества в области энергетики, за которым, наверное, внимательно следит весь мир.

На повестке дня, конечно, стоит проект газопровода, проходящего через Каспий. По этому поводу, как вы уже знаете, существует Протокол по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере энергетики, подписанный на трехстороннем саммите Турция-Туркменистан-Азербайджан, состоявшемся в Авазе в декабре прошлого года. В этом контексте в настоящее время продолжает свою работу трехсторонняя рабочая группа, включающая представителей соответствующих институтов. Это исследования, проводимые на техническом уровне. Этот вопрос всегда был на повестке дня и известен, но кроме того, господин Президент заявил, что они заботятся не только о развитии сотрудничества в области транспортировки природного газа, но и о передаче производимой в Туркменистане электроэнергии в Турцию и желают развивать сотрудничество по этому вопросу. Это, конечно, было положительно воспринято нашим Президентом.

Господин Бердымухамедов вновь заявил, что объемы производимой энергии будут значительно увеличены за счет строительства электростанций нового цикла в Туркменистане в ближайшем будущем.

Как я уже сказал, в предстоящий период мы будем говорить не только о транспортировке природного газа, но и о транспортировке электроэнергии, производимой из природного газа, в Турцию.

Здесь большое значение имеет сотрудничество с братским Азербайджаном и ускорение нашего уже существующего сотрудничества и работы в трехстороннем формате.

После этого наш Президент передал главе государства приглашение на ужин.

Господин Президент проводил своего гостя в аэропорт Анкары “Эсенбога”.

Пожалуй, приятным эпизодом, отраженным в прессе, стало то, что главы обоих государств подарили друг другу щенков пород, которые занимают особое место в культуре и сердцах жителей обеих стран. Президент Сердар Бердымухамедов подарил Президенту Реджеп Тайип Эрдогану собаку породы алабай, а Президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил Сердару Бердымухамедову щенка кангала.

Я, честно говоря, был очень горд тем, что принимал участие в этом визите, был свидетелем этого исторического визита и переговоров.

Наш Президент Реджеп Тайип Эрдоган – один из самых опытных, мудрых и направляющих лидеров среди мировых лидеров. С Председателем Народного Собрания (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым его связывают очень тесные братские отношения, которые продолжаются с момента его президентства. В ходе этого визита мы увидели, что такие братские отношения установились и с Президентом Сердаром Бердымухамедовым, что, конечно, очень важно для обоих братских народов и государств, не только для нас, но и для будущего нашего региона и всего мира.

Здесь, конечно, я не обойдусь без того, чтобы не отметить, что положение Азербайджана в системе отношений наших братских стран также очень важно. Мы всегда видим их во всех наших отношениях, особенно в нашем сотрудничестве по стратегическим вопросам, и это нас радует.

Как заявил Президент Господин Бердымухамедов, очень приятно и символично, что визит приурочен к 100-летию нашей Республики. Это имело смысл. Он сам заявлял об этом несколько раз. Нам было очень приятно услышать это с его собственных слов. Потому что наша Республика – это великое событие, которое отмечают люди всего мира, живущие любовью к свободе и демократии. Мы принимаем это как событие, которое оказало огромное влияние на весь мир 100 лет назад. Мы рассматриваем это как развитие, которое зажигает мысли о движении за свободу и независимость, которое является надеждой не только для людей, живущих в Анатолии в пределах турецкой границы, но также для угнетенных народов мира и всех людей, живущих в плену. Именно поэтому этот праздник является великой датой не только для жителей Турции, но и для всех братских народов. Для нас было источником счастья, что этот визит пришелся именно на это время.

Иншаллах, завтра мы вместе с Вами отметим 100-летие нашей республики приемом, который мы организуем в нашей братской стране, в нашем Отечестве – Туркменистане и Ашхабаде. Там мы снова соберемся вместе с вами.

Не по теме, но события, которые мы наблюдаем в мире в последние годы, заставляют нас еще раз понять ценность нашей Республики, насколько ценны те институты, которые у нас есть, эти глубоко укоренившиеся традиции, и чем сильнее мы их защищаем, тем больше мы будем по-настоящему защищать наших детей и наше будущее.

Завтра у нас будет возможность еще раз выразить благодарность нашему Великому Лидеру Мустафе Кемалю Ататюрку, подарившему нам нашу республику, своим друзьям, всем нашим мученикам, ветеранам и всем государственным деятелям, которые вели нас к этим точкам на протяжении всего столетия.

Мы ждем вас завтра. ///nCa, 28 октября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане, Фото – Посольство Турции в Туркменистане)