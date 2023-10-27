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ЮНИСЕФ содействовал визиту делегации Туркменистана в Грузию по вопросам системы правосудия, дружественной к детям

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Грузия, 27 октября 2023 г. — Восемь правительственных делегатов из различных государственных ведомств Туркменистана посещают Грузию с 23 по 27 октября 2023 г., где команда встречается с национальными партнерами и получает ценную информацию в стране о системе правосудия, дружественной к детям. Страновые офисы ЮНИСЕФ в Туркменистане и Грузии способствовали ознакомительному визиту в сотрудничестве с правительственными партнерами в Тбилиси.

В ходе визита туркменская делегация встречалась с ключевыми правительственными органами Грузии, включая Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел, и обсудила методы и процедуры, используемые в Грузии для управления детьми, находящимися в контакте с законом, уделив особое внимание защите жертв и свидетелей с помощью специализированных служб (таких как Барнахус), стратегиях дивергенции, альтернативных приговорах для детей, находящихся в конфликте с законом, и профилактических мерах.

Члены делегации также ознакомились с правовой базой, организационными структурами, междисциплинарным подходом к ведению индивидуальных дел с привлечением профессионально подготовленных социальных работников и психологов, а также с передовым опытом и результатами, достигнутыми в системе правосудия в отношении детей Грузии. Опираясь на богатый опыт Грузии, делегация оценит эту практику в контексте потребностей и обстоятельств Туркменистана, уделяя особое внимание благополучию детей-жертв и свидетелей преступлений, а также детей, находящихся в конфликте с законом.

Этот визит стал возможен благодаря поддержке Министерства иностранных дел Германии и Посольства Федеративной Республики Германия в Туркменистане, ЮНИСЕФ продолжит работать с Министерством внутренних дел и партнерами-участниками над укреплением системы правосудия, дружественной к детям, и процедуры.

UNICEF Turkmenistan

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