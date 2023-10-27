Расширение возможностей трудоустройства для людей с ограниченными возможностями

Ашхабад, 26 октября 2023 г.: В рамках проекта «Доступная работа для лиц с инвалидностью в Туркменистане: Преобразование социальных предприятий для возможности получения образования и достойной работы», реализуемого совместно ПРООН и Обществом слепых и глухих Туркменистана (ОСГТ) при финансовой поддержке Фонда глобального развития и сотрудничества «Юг-Юг», 24 октября 2023 года в Ашхабаде состоялась церемония открытия картонно-полиграфического цеха №1 ОСГТ, а 26 октября в здании ООН состоялся Форум Юг-Юг. в Ашхабаде.

Цех был отремонтирован и переоснащен полным комплектом современного картонно-полиграфического оборудования, предназначенного специально для облегчения труда людей с нарушениями зрения и слуха. Новое оборудование поможет сотрудникам ОСГТ существенно увеличить выпуск широкого спектра товаров, в том числе бумажных пакетов, карточек и любых других видов полиграфической продукции.

В июне текущего года Представительство ПРООН в Туркменистане организовывала тренинг для сотрудников картонно-полиграфического цеха ОСГТ в Ашхабаде по эксплуатации и техническому обслуживанию вновь приобретенного оборудования и обеспечению оптимального использования новых технологий.

«Обновление помещений и приобретение нового оборудования для картонно-полиграфического цеха ОСГТ в Ашхабаде поможет сотрудникам общества работать эффективнее, повысить производительность труда, увеличить клиентскую базу и стать более конкурентоспособными на рынке», – отметил Томица Паович, Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане во время церемонии открытия.

В рамках вышеупомянутого совместного проекта 26 октября 2023 года в здании ООН в Ашхабаде состоялся Форум Юг-Юг, который был направлен на повышение осведомленности о социальной модели инвалидности и инклюзивных подходах в сфере трудоустройства и профессионального образования. В Форуме приняли участие заинтересованные ключевые партнеры с национальной стороны, национальные и международные эксперты. В ходе мероприятия участники были ознакомлены с результатами вышеупомянутого совместного проекта, направленного на модернизацию и переоснащение трех учебно-производственных предприятий ОСГТ, в том числе швейных мастерских в городах Мары и Туркменабат, а также с результатами завершенных и продолжающихся тренингов для персонала ОСГТ для обеспечения более эффективного использования предоставленного оборудования.

В рамках вышеупомянутого проекта 24-26 октября 2023 года был организован официальный визит делегации международных экспертов из Китая в Туркменистан. Целью визита была оценка прогресса и достижений проекта, а также обмен опытом и знакомство местных специалистов ОСГТ с международными платформами предоставления знаний. Международные эксперты также провели семинар по наставничеству и обсудили Руководство по наставничеству, разработанное в рамках проекта.

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Проект «Доступная работа для лиц с инвалидностью в Туркменистане: Преобразование социальных предприятий для возможности получения образования и достойной работы» осуществляется совместно ПРООН и Обществом слепых и глухих Туркменистана (ОСГТ) при финансовой поддержке Фонда глобального развития и сотрудничества «Юг-Юг». Проект направлен на улучшение бизнес-деятельности трех социальных предприятий ОСГТ, действующих в Ашхабаде, Туркменабате и Мары, а также на укрепление организационного потенциала ОСГТ для более эффективной поддержки его членов, достижения устойчивой модели профессиональной подготовки, поддержки занятости и перехода к открытому рынку труда.

/// UNDP Turkmenistan

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