ПРООН повышает энергоэффективность в гостиничном секторе Туркменистана

В целях продвижения энергоэффективных технологий в гостиничном секторе проект ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане: Интегрированное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» продолжает проведение информационно-образовательных мероприятий для различных целевых групп.

20 октября 2023 года в пилотной гостинице «Хасыл» в Национальной туристической зоне «Аваза» прошла встреча по обсуждению инновационных технологий и методов применения энергоэффективных практик в области развития гостиничного сектора. Во встрече приняли участие специалисты ПРООН, представители Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» (НПЦ ВИЭ) Государственного энергетического института Туркменистана (ГЭИТ), представители гостиничного сектора и электроэнергетических компаний страны.

Участники встречи ознакомились с результатами анализа солнечной активности в Авазе и ее влиянии на проектирование солнечных электростанций, результатами проведённых обследований в пилотных гостиницах «Сейрана» и «Балкан», обсудили вопросы, связанные с обслуживанием солнечных панелей, и обсудили предлагаемые энергосберегающие мероприятия и их эффективность. Участники также провели обзор критериев «Зеленого стандарта» для гостиничного сектора Туркменистана и критериев его оценки».

«Необходимо отметить, что тема повышения энергоэффективности гостиничного сектора весьма актуальна для любой страны, поэтому всем нам необходимо научиться экономить энергоресурсы и тем самым, изменить философию работы системы проектирования строительства» – отметил Арсланмурат Зомов, специалист проекта ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане».

После окончания встречи было организовано практическое ознакомление с результатами проекта ПРООН по внедрению практики энергосбережения в пилотной гостинице «Хасыл», в том числе с использованием энергоэффективных и водосберегающих инновационных технологий, внедрению методов контроля качества воздуха и методов управления твердыми зелеными отходами для развития инфраструктуры устойчивого туризма в Авазе.

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Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Интегрированное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране, таких как сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха, внедрение сокращения потребления энергии, совершенствование экологического мониторинга и устойчивого управления отходами, развитие устойчивого транспорта в рамках усилий страны по достижению целей социально-экономического развития.

Реализуемые и планируемые проектом ПРООН практические шаги по внедрению в электроэнергетическую отрасль инновационных технологий по энергоэффективности, и развитию использования возобновляемой энергетики в Туркменистане позволяют сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, в связи с чем, содействуют усилиям страны по выполнению взятых на себя международных обязательств в рамках Парижского соглашения по климату.

/// UNDP Turkmenistan

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