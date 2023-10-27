News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Дипломатический клуб «Астана» организует бизнес-миссию в Туркменистан

Дипломатический клуб «Астана» организует бизнес-миссию в Туркменистан

By

Дипломатический клуб «Астана» с 28 ноября по 2 декабря 2023 года организует бизнес-визит казахстанских предпринимателей в Туркменистан.

Как сообщается на сайте Клуба, в рамках предстоящей бизнес-миссии в города Туркменабад, Мары, Ашхабад и Туркменбаши планируются встречи с членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Лебапского, Марыйского, Балканского велаятов, города Ашхабада.

Также в программе:

  • Ознакомление с потенциалом регионов и посещение ведущих предприятий
  • Посещение Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана
  • Экскурсия по туристической зоне «Аваза»
  • Посещение специальных экономических зон и Международного морского порта “Туркменбаши”

Бизнес-миссия в Туркменистан открывает множество возможностей для обмена опытом и исследования перспективных направлений для развития бизнес-сотрудничества, отмечает организатор.

Напомним также, что в начале октября бизнес-миссия Казахстана во главе с Кайырболатом Сахметовым, Президентом Дипломатического клуба «Астана» уже побывала в Туркменистане. По итогам заключены предварительные договоры на 3 млн долларов. ///nCa, 27 октября 2023 г.

 

 

#Казахстан, #Туркменистан, #Дипломатический_Клуб_Астана

Related posts:

  1. Казахстанская бизнес-миссия в Туркменистан стала по-настоящему прорывной, считает Президент Дипломатического клуба «Астана»
  2. Кыргызстан направит бизнес-миссию в Ашхабад
  3. СНГ направит Миссию наблюдателей на парламентские выборы в Туркменистане
  4. В Туркменистане откроется второй клуб ЮНЕСКО
  5. В Туркменистане открылся второй Клуб ЮНЕСКО
  6. Туркменистан и Кыргызстан планируют провести онлайн бизнес-форум
  7. Статистический бизнес регистр поможет усовершенствовать в Туркменистане регистрацию предпринимателей и сбор статданных
  8. Туркменистан приглашает эмиратский бизнес к широкомасштабному сотрудничеству
  9. Туркменистан и Саратовская область Российской Федерации рассматривают перспективы сотрудничества
  10. Бизнес-форум ОЭС
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan