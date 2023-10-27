Дипломатический клуб «Астана» организует бизнес-миссию в Туркменистан

Дипломатический клуб «Астана» с 28 ноября по 2 декабря 2023 года организует бизнес-визит казахстанских предпринимателей в Туркменистан.

Как сообщается на сайте Клуба, в рамках предстоящей бизнес-миссии в города Туркменабад, Мары, Ашхабад и Туркменбаши планируются встречи с членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Лебапского, Марыйского, Балканского велаятов, города Ашхабада.

Также в программе:

Ознакомление с потенциалом регионов и посещение ведущих предприятий

Посещение Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана

Экскурсия по туристической зоне «Аваза»

Посещение специальных экономических зон и Международного морского порта “Туркменбаши”

Бизнес-миссия в Туркменистан открывает множество возможностей для обмена опытом и исследования перспективных направлений для развития бизнес-сотрудничества, отмечает организатор.

Напомним также, что в начале октября бизнес-миссия Казахстана во главе с Кайырболатом Сахметовым, Президентом Дипломатического клуба «Астана» уже побывала в Туркменистане. По итогам заключены предварительные договоры на 3 млн долларов. ///nCa, 27 октября 2023 г.

#Казахстан, #Туркменистан, #Дипломатический_Клуб_Астана