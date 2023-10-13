Казахстанская бизнес-миссия в Туркменистан стала по-настоящему прорывной, считает Президент Дипломатического клуба «Астана»

Недавно Туркменистан посетила бизнес-миссия Казахстана во главе с Кайырболатом Сахметовым, Президентом Дипломатического клуба «Астана». По итогам визита казахстанской бизнес-делегации в Туркменистан с 1 по 5 октября 2023 года, заключены предварительные договоры на 3 млн долларов.

Об итогах поездки и о перспективах туркмено-казахстанского сотрудничества Сахметов рассказал в своей статье, опубликованной казахстанским информационным порталом Inbusiness.kg. Ниже приводим текст статьи:

«В своей работе бизнес-миссия, организованная дипломатическим клубом “Астана” при содействии посольства Туркменистана в Казахстане, сконцентрировалась на ключевых вопросах торгово-экономического взаимодействия – развитии транзитного потенциала и логистики, химической промышленности и сельского хозяйства, более тесного инвестиционного сотрудничества.

О широком представительстве бизнес-делегации говорит тот факт, что в нее вошли 30 казахстанских компаний, работающих в различных сферах.

В первый день рабочей поездки состоялась встреча заместителя генерального директора агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана и руководителей структурных организаций с представителями бизнес-делегации Казахстана, которую я возглавлял.

Казахстанская сторона проявила заинтересованность в использовании транспортной инфраструктуры Туркменистана в качестве ключевого транзитного узла для экспорта казахстанских товаров. В этом ключе открываются большие перспективы. Роль Ашхабада в качестве логистического хаба возрастает по мере роста взаимной торговли между Казахстаном и Афганистаном, который в прошлом году достиг отметки в 1 млрд долларов, удвоившись по сравнению с 2021 годом.

Есть большие возможности для использования железной дороги “Казахстан – Туркменистан – Иран” – это кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива. В прошлом году состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тыс. километров всего за 12 дней.

Туркменская сторона выразила готовность создать все необходимые условия для транзита казахстанских грузов через свою территорию. Это предоставляет уникальные возможности для укрепления экономических связей и расширения товарооборота. В частности, делегация из Казахстана имела возможность ознакомиться с деятельностью международного морского порта Туркменбаши.

Причем речь идет не только о развитии портовой инфраструктуры, но и судостроительных и судоремонтных мощностях. В 2019 году на территории порта был построен завод “Балкан”, представляющий совершенно новую отрасль в экономике Туркменистана. Здесь изготавливаются различные виды судов, нефтяных танкеров, морских платформ, буксиров, катеров. В спектр услуг предприятия входят, помимо прочего, изготовление котлов и компрессоров, а также радиаторных установок, широко используемых в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и в теплицах, ремонт, сварочные и покрасочные работы разных типов контейнеров, прибывающих в международный морской порт Туркменбаши.

В этом направлении есть немало возможностей для сотрудничества. Ведь водный транспорт – важнейшая составляющая в развитии Транскаспийского маршрута. В рамках визита также состоялась встреча казахстанских бизнесменов с представителями государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

С представителями торгово-промышленной палаты Туркменистана были обсуждены перспективы взаимодействия по широкому спектру вопросов в области инвестиционного сотрудничества, партнёрства в транспортной, сельскохозяйственной, медицинской, строительной сферах и в области химического производства.

Одно из перспективных направлений взаимодействия, где казахстанскому бизнесу мог бы пригодился опыт Туркменистана – развитие текстильной промышленности. Бизнес-делегация ознакомилась с работой Ашхабадского текстильного кластера, изучила производственный цикл, который превращает сырье в высококачественные махровые и хлопчатобумажные ткани.

Кроме того, казахстанские предприниматели посетили уникальный GTL завод по производству экологического бензина из природного газа.

Еще одним важным пунктом в рабочей программе стала встреча с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана. Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием торговли и проведением совместных мероприятий на территории Казахстана и Туркменистана.

Как показывают итоги визита, бизнес-миссия стала по-настоящему прорывной. Предприниматели двух стран наметили точки взаимного интереса, отметив большие возможности для развития партнерских отношений в различных отраслях».

Дипломатический клуб «Астана» – уникальная площадка для укрепления партнерских связей между представителями дипломатического корпуса, административного управления, казахстанского бизнес-сообщества, общественных организаций и творческой интеллигенции.

Дипломатический Клуб был создан в июле 2018 года. Деятельность Клуба имеет дипломатическое и культурное направления, осуществляется путем информационной и организационной поддержки членов Клуба, проведения открытых и закрытых мероприятий. ///nCa, 13 октября 2023 г. (Фото: СНГ.Сегодня)