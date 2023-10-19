Программное выступление Си Цзиньпина на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках “Пояса и пути”

Ниже следует полный текст программного выступления председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках “Пояса и пути”:

ВО ИМЯ ОТКРЫТОСТИ, ТОЛЕРАНТНОСТИ, ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ И СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ В МИРЕ

Уважаемые главы государств и правительств, Уважаемые руководители международных организаций, Уважаемые члены делегаций, Дорогие гости,

Дамы и господа, друзья,

Приветствую вас на церемонии открытия 3-го Форума международного сотрудничества “Один пояс и один путь”. Хотел бы от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично передать всем гостям теплый привет!

В этом году исполняется 10 лет моей Инициативе “Один пояс и один путь”, которая была выдвинута с целью приумножать ценность Великого шелкового пути, в контексте расширения взаимосвязанности активизировать политический диалог, способствовать состыковке коммуникаций, обеспечивать либерализацию торговых связей, передвижение капитала и сближение людей. ОПОП призван придать дополнительный импульс развитию мировой экономики, открыть новые горизонты глобального развития и создать новую площадку международного экономического сотрудничества.

За 10 лет мы сплотились ради общих целей и прошли огромный путь развития международного сотрудничества ОПОП, которое началось с нуля и восхитило мир стремительной динамикой и солидными успехами.

Географический охват ОПОП простирается по Евразии вплоть до Африки и Латинской Америки. Более 150 стран и 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках “Один пояс и один путь”. Вот уже третий раз проводится Форум международного сотрудничества ОПОП. Основано свыше 20 тематических платформ многостороннего сотрудничества.

Образно говоря, эскиз картины “Один пояс и один путь” уже сделан, теперь мы переходим к тщательному выписыванию ее деталей. Намеченные планы получают реальное выполнение, приземляется целый ряд совместных проектов, которые включают в себя не только гиганты, но и проекты поменьше, зато имеющие хорошую отдачу.

ОПОП наполняется как практическими проектами, так и институциональными составляющими. Руководящими принципами стали совместные консультации, совместное строительство и совместное использование в интересах открытого, зеленого и честного развития с ориентиром на достижение высоких стандартов, благополучия населения и устойчивого роста.

За 10 лет нам удалось сформировать глобальную сеть взаимосвязанности, состоящую из транспортных и информационных коридоров с опорой на железные дороги, автодороги, воздушные и морские порты, трубопроводы. Такая сеть покрывает сухопутные, морские, воздушные пути сообщения и Интернет. Осуществляется масштабный бесперебойный поток грузов, капитала, технологий и людей. Спустя тысячелетия Великий шелковый путь вновь набирает жизненную силу.

Грохочущие поезда, мчащиеся автомобили, летящие самолеты, плывущие корабли, удобные интернет-магазины, будто верблюжий караван и торговый флот в древние времена, составляют величественную панораму международной торговли в эпоху ОПОП.

Построенные ГЭС, ветряно- и фотоэлектростанции, нефтегазовые трубопроводы, модернизируемые умные сети электроснабжения раз и навсегда покончили с проблемой дефицита энергетики, мечта развивающегося мира о зеленом и низкоуглеродном развитии стала реальностью, что послужило мощным толчком для устойчивого развития нашего времени словно оазис в пустыне и маяк на краю океана.

Современные воздушные гавани и морские порты, разветвленные пути сообщения, бурно растущие торгово-экономические и индустриальные парки создают благоприятные условия для строительства новых экономических коридоров, генерируя дополнительные драйверы роста, представляют собой “торговые пути” и “караван-сараи” в новую эпоху.

Разнообразные культурно-гуманитарные мероприятия, такие как годы культуры, фестивали искусства, ярмарки и выставки, уникальные проекты, прежде всего мастерская “Лу Бань”, акции “Семья Шелкового пути” и “Светлый путь”, углубляющиеся связи по линии общественных организаций, мозговых центров, СМИ, молодежи, открыли величественную главу в летописи сотрудничества ОПОП в новую эпоху.

Во время пандемии КОВИД-19 благодаря ОПОП максимальная защита жизни и здоровья людей стала возможной. В общей сложности из Китая в разные страны поставлены десятки млрд медицинских масок и 2,3 млрд доз вакцин, с более чем 20 странами мы осуществили совместное производство вакцин, что сыграло незаменимую роль в антиковидном сотрудничестве в рамках ОПОП. Китай в самое тяжелое время борьбы с этим недугом получил ценную поддержку со стороны 70 с лишним государств.

Инициатива “Один пояс и один путь” основывается на принципе совместного обсуждения, совместного строительства и совместного пользования. Она, отказавшаяся от проведения разделительной линии через призму цивилизации, культуры, социального строя и уровня развития, открыла совершенно новый путь развития межгосударственного общения и новую архитектуру международного сотрудничества, которые позволяют максимально сплотить усилия всего человечества ради общего развития.

Дамы и господа, друзья,

10-летние успехи очень драгоценны и накопленный опыт крайне полезный.

Мы глубоко осознаем, что человечество как единое целое – это объединение судеб всех людей. Значит, когда все в мире хорошо, и в Китае хорошо, когда все в Китае хорошо, то в мире будет хорошо и даже лучше. Благодаря сотрудничеству в рамках “Один пояс и один путь”, двери открытости Китая распахиваются еще шире. В результате удаленные от моря китайские провинции, которые раньше стояли на месте “защитников”, теперь выступают на позиции “нападающих”, на новую высоту поднялось сотрудничество восточного побережья Китая с зарубежьем, непрерывно уплотняются связи китайского рынка с мировым. Китай – крупнейший торговый партнер для более чем 140 стран /регионов/ и его инвестиции охватывают все больше уголков земного шара. Вне зависимости от того, “привлекать к себе” или “идти вовне”, любое инвестиционное сотрудничество – это символ дружбы, доверия и надежды.

Мы глубоко осознаем, что справляться с грандиозными задачами и добиться благой цели невозможно без взаимовыгодного сотрудничества. Готовность к взаимодействию и координации поможет нам преодолеть всяческие трудности и препятствия, будь то географическая замкнутость или экономическая отсталость. Быстро развивающиеся страны должны протянуть руку тем, кто отстает. Важно быть друг другу “не чужие”, друг друга уважать и поддерживать, взаимно желать добра. Ведь помогая другим – помогаешь себе. Восприятие успеха развития у других и экономической взаимосвязанности как угрозы и риска никак не принесет лучшей жизни и быстрого роста.

Мы глубоко осознаем, что мир, сотрудничество, открытость, толерантность, взаимное дополнение и всеобщий выигрыш как дух Великого шелкового пути дают неиссякаемую силу для продвижения сотрудничества в рамках “Один пояс и один путь”. Я когда-то говорил: начинания Великого шелкового пути завоевали свое место в истории не боевыми конями и длинными копьями, а караванами верблюдов и добрыми намерениями; не боевыми кораблями и мощными пушками, а торговыми судами с драгоценностью и дружбой. Реализуя Инициативу “Один пояс и один путь”, мы ратуем за силу солидарности и взаимопомощи, стремимся к тому, чтобы всем было хорошо, и себе и другим, руководствуемся принципами взаимосвязанности и взаимной выгоды ради общего развития и всеобщего выигрыша. Тут нет места блоково-идеологической конфронтации и геополитическим играм, нет места односторонним санкциям, экономическим шантажам и попыткам “разъединения”.

10-летняя практика доказала, что Инициатива “Один пояс и один путь” стоит на правильной стороне истории, отвечает логике прогресса времени, открывает человечеству верный путь. В условиях турбулентной международной обстановки крайне важна трезвость и решимость, быть с чувством ответственности перед историей, народом и миром, объединить усилия в преодолении глобальных рисков и вызовов, построить для грядущих поколений прекрасное будущее в духе мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды.

Дамы и господа, друзья,

В современном мире происходят беспрецедентные исторические и эпохальные перемены. Китай всесторонне продвигает строительство могучей страны и национальное возрождение с помощью китайской модернизации. Мы стремимся отнюдь не только к собственной, а к совместной модернизации со всеми государствами, прежде всего развивающимся миром. Модернизация в мире должна выстраиваться на принципах мирного развития, взаимовыгодного сотрудничества и всеобщего процветания. Дорога вперед ровной не бывает. Это требует от нас твердо и непоколебимо довести начатое дело до победного конца с ориентиром на конкретные цели и действия. Китай готов вместе со всеми сторонами развивать партнерские отношения в рамках ОПОП, вступать в новую стадию высококачественного сотрудничества в рамках данной инициативы, прилагать неустанные усилия для модернизации во всех странах.

С этой трибуны я бы хотел озвучить 8 шагов в поддержку высококачественной реализации Инициативы “Один пояс и один путь”:

Первое, формировать взаимосвязанную транспортную сеть на пространстве Инициативы “Один пояс и один путь”. Будем активизировать высококачественное развитие контейнерных поездов по маршруту “Китай-Европа”, присоединяться к строительству Транскаспийского международного транспортного коридора, на высоком уровне проводить Форум международного сотрудничества в области грузовых поездов “Китай-Европа”, общими усилиями создавать новые логистические коридоры на евразийском континенте с опорой на прямые железнодорожные и автомобильные перевозки. Готовы активно содействовать комплексному развитию морского транспорта, перевозок и торговли на платформе “Морского Шелкового пути”, ускорять строительство новых транспортных маршрутов на суше и в море, а также воздушного шелкового пути.

Второе, поддерживать развитие открытой мировой экономики. Китайская сторона будет создавать пилотную зону “электронной коммерции Шелкового пути”, заключать с большим количеством государств соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций. Готовы полностью снять ограничения по допуску иностранного капитала в сфере производства, с учетом высокостандартных международных торгово-экономических правил расширять открытость трансграничной торговли услугами и инвестирования, облегчать доступ на рынок цифровых товаров, углублять реформы в сферах государственных предприятий, цифровой экономики, интеллектуальной собственности и правительственных закупок. В Китае ежегодно будет проводиться Глобальная выставка цифровой продукции. Ожидается, что в ближайшие 5 лет суммарный объем импорта и экспорта торговли товарами превысит 32 трлн долларов, а торговля услугами – свыше 5 трлн долларов.

Третье, развертывать практическое сотрудничество. Китай будет комплексно продвигать реализацию не только мегапроектов, но и проектов, некрупных по масштабу зато эффективных с точки зрения улучшения благосостояния народа. В качестве рыночной и коммерческой поддержки проектов в рамках “Один пояс и один путь” Банк развития Китая и Эксимбанк Китая будут создавать кредитные линии в размере по 350 млрд китайских юаней, а Фонд Шелкового пути будет увеличен на 80 млрд китайских юаней. На Конференции главных исполнительных директоров /CEO/ в рамках нынешнего Форума были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму 97,2 млрд долларов США. Китай будет реализовывать еще 1000 маленьких проектов для улучшения жизни людей. Продолжим международное сотрудничество в области профессионального образования с помощью программы “Мастерская Лу Баня”, сообща с партнерами усилим меры по защите безопасности персонала и проектов в рамках ОПОП.

Четвертое, содействовать зеленому развитию. Будем и впредь активизировать сотрудничество в сферах “зеленой” инфраструктуры, “зеленой” энергетики и “зеленого” транспорта, увеличивать поддержку деятельности Международного союза зеленого развития в рамках ОПОП, продолжать практику проведения Конференции зеленых инноваций, формировать диалоговую площадку фотоэлектрических отраслей и экспертную сеть по зеленому низкоуглеродному развитию. Готовы в рамках реализации принципов “зеленых” инвестиций ОПОП организовать курс для подготовки специалистов из стран-партнеров, рассчитанный на 100 тысяч человек к 2030 году.

Пятое, стимулировать технологичную инновацию. Китайская сторона будет продолжать реализацию Плана действий по научно-техническим инновациям в рамках ОПОП, организовать первую Конференцию по научно-техническому обмену, в следующие 5 лет увеличить количество совместных лабораторий до 100, оказывать поддержку молодым ученым со всех концов мира для краткосрочной работы в Китае. На нынешнем Форуме мы выдвигаем Инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом, готовы активизировать контакты и диалог с партнерами в интересах стабильного, упорядоченного и безопасного развития глобального искусственного интеллекта.

Шестое, наращивать культурно-гуманитарные связи. Китай будет проводить Форум Лянчжу для углубления межцивилизационного диалога со странами-участницами Инициативы “Один пояс и один путь”. Вслед за созданными Международными союзами “Шелковый путь” по линии театров, фестивалей искусств, музеев, галерей и библиотек будет учрежден Международный союз туристических городов. Готовы продолжать реализовывать правительственную Стипендиальную программу “Шелковый путь”.

Седьмое, строить “честный путь”. Китай намерен с партнерами опубликовать документ под названием “Достижения и перспективы строительства честного ОПОП”, выработать “Продвинутые принципы строительства честного ОПОП”, создать систему оценки честности предприятий ОПОП. Будем с международными организациями проводить совместное исследование по вопросам строительства честного ОПОП и организовать соответствующие семинары.

Восьмое, совершенствовать механизм международного сотрудничества. Готовы со странами-участницами ОПОП продвигать строительство площадок многостороннего сотрудничества в области энергетики, налогообложения, финансов, зеленого развития, ликвидации последствий стихийных бедствий, борьбы с коррупцией, культуры, по линии мозговых центров и СМИ. Будем продолжать проведение Форума международного сотрудничества ОПОП и готовы создать секретариат Форума.

Дамы и господа, друзья,

За 10 лет мы прошли непростой путь и вышли на плодотворные результаты сотрудничества. Инициатива ОПОП зародилась в Китае, но приносит пользу и возможности всему миру. Нам важно не забывать чаяния народа, взять на себя историческую ответственность следовать тренду эпохи, уверенно и настойчиво двигаться вперед, продвигать международное сотрудничество и высококачественное строительство ОПОП на более высоком уровне, способствовать модернизации всех стран мира, построить мир открытости, толерантности, взаимосвязанности и совместного процветания в духе сообщества единой судьбы человечества.

Желаю участникам Форума плодотворной работы и успехов.

Благодарю за внимание.

/// nCa, 19 октября 2023 г (опубликовано Синьхуа)

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