21 проект практического сотрудничества Китай, касающиеся Центральной Азии

На Международном форуме сотрудничестве Пояса и пути в Пекине было рассмотрено большое количество проектов практического сотрудничества. Из них 21 относится к Центральной Азии. Это в дополнение к широкому спектру проектов многостороннего характера, включая страны Центральной Азии:

Документы о двустороннем сотрудничестве

(1) Правительство Китая подписало меморандум о взаимопонимании с правительством Ирана для укрепления сотрудничества в отношении грузовых поездов Китай-Европа, следующих транзитом через Иран, и Меморандум о взаимопонимании с правительством Казахстана для углубления развития Транскаспийского морского транспортного маршрута грузовых поездов Китай-Европа.

(2) Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа.

(3) Правительство Китая подписало соглашения о международных автомобильных перевозках с правительствами Казахстана, Монголии и других стран.

(4) Правительство Китая подписало соглашения о зеленом развитии и цифровом сотрудничестве с правительством Туркменистана и Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в экономическом секторе.

(5) Правительство Китая подписало соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве с правительством Казахстана и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии с правительством Узбекистана.

(6) Министерство промышленности и информационных технологий Китая подписало соглашение о цифровом сотрудничестве с Министерством цифровых технологий Узбекистана.

(7) Министерство транспорта Китая и Министерство транспорта Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании по углублению международного сотрудничества в области автомобильного транспорта.

(8) Национальное энергетическое управление Китая подписало документы о сотрудничестве с Министерством энергетики Казахстана.

(9) Администрация стандартизации Китая и Национальный институт стандартизации и метрологии Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

(10) Китайская корпорация по страхованию экспорта и кредитов подписала меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с Банком “Asakabank” Узбекистана и Банком развития Казахстана.

Платформы двустороннего сотрудничества, инициированные Китаем проекты сотрудничества и механизмы

(1) Создание механизма встреч министров транспорта Китая и Центральной Азии, запуск портала железнодорожных экспрессов Китай-Европа.

(2) Создание механизма диалога о сотрудничестве в области электронной торговли между Китаем и Центральной Азией.

(3) Создание платформа инвестиционного и финансового сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.

(4) Налаживание партнерства в области низкоуглеродных услуг “Пояс и путь”, запуск регионального плана действий по развитию зеленых технологий в Центральной Азии.

Проекты сотрудничества

(1) Правительство Китая обменялись письмами с правительством Узбекистана об одобрении проекта ветроэлектростанции в Узбекистане.

(2) Фонд Шелкового пути принял участие во втором этапе проекта фонда Highland Capital в Кыргызстане в рамках южноафриканской страховой группы Senior Insurance Group.

(3) Осуществление проектов стратегического сотрудничества в области логистических каналов и международной торговли с Кыргызстаном, проект создания контейнерного хаба в порту Актау в Казахстане и реализация проекта “Зеленый канал” для быстрого таможенного оформления сельскохозяйственной и сопутствующей продукции из стран Центральной Азии.

(4) Поддержка финансирования проектов ветроэнергетики Баш 500 МВт и Занкельди 500 МВт в Узбекистане, проекта фотоэлектрической системы Ташкента мощностью 200 МВт и проекта аккумулирования энергии мощностью 500 МВт.

(5) Кредитное соглашение с Узбекистаном для участия в тендере на строительство Олимпийского города к Азиатским юношеским играм, фазы 1 и 2 проектов.

Проекты жизнеобеспечения людей и налаживанию связей между народами

(1) Международные мероприятия Health Express по легкой ходьбе были проведены в Узбекистане, Кыргызстане и других странах.

(2) Осуществляется сотрудничество в области исследований и продвижения сельскохозяйственных технологий, а также сотрудничество в области исследований и продвижения водосберегающего орошения с Узбекистаном. /// nCa, 19 октября 2023 г.

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