В Бухаресте cостоялись переговоры по вопросам Туркмено-Румынского сотрудничества

17 октября 2023 года в здании посольства Туркменистана в Румынии состоялась встреча посла А.Аннаева с сопредседателем румынской части межпарламентской туркмено-румынской группы дружбы А.К.Колчаром, в ходе которой обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Стороны в качестве приоритетных направлений сотрудничества обозначили политико-дипломатическую, торгово-экономическую, топливно-энергетическую, транспортно-коммуникационную, а также культурно-гуманитарную сферы. Было отмечено позитивное взаимодействие на межпарламентском уровне.

С целью укрепления связей по линии культурно-гуманитарных обменов, стороны договорились о проведении совместных мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.///МИД Туркменистана, 17 октября