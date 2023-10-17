Международная конференция в Алматы обсудила участие женщин Центральной Азии в решении проблем мира и безопасности

16 октября в Алматы на площадке Диалога женщин стран Центральной Азии состоялась международная конференция на тему: «Женщины, мир и безопасность». Мероприятие, прошедшее под председательством Казахстана, организовано при поддержке ООН и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Мажилиса Парламента Казахстана.

На полях конференции встретились депутаты Парламентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, представители Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, руководители государственных органов стран-участниц, представители международных организаций, дипломатического корпуса, неправительственного сектора и общественные деятели.

В своем приветственном слове заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Дания Еспаева отметила, что сегодня эскалация конфликтов в разных точках мира и растущая нестабильность усугубляют роль и положение женщин.

«Особую значимость это приобретает в условиях обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке, в результате которой жертвами становятся и женщины, и дети как наиболее уязвимые слои общества. И обсуждаемую нами сегодня повестку следует рассматривать сквозь призму необходимости более детального решения вопросов, связанных с безопасностью женщин в условиях вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф», – заявила Вице-спикер Мажилиса.

В ходе тематических сессий участник форума затронули новые вызовы в сфере безопасности в Центральной Азии и возможности для продвижения повестки «Женщины, мир и безопасность» в регионе.

Также на площадке состоялся диалог женщин-активисток стран-участниц с представителями международных организаций. В дискуссии приняли участие советник Регионального офиса Структуры ООН-женщины Наргис Азизова, специальный представитель Генерального Секретаря ООН, глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер и представительницы неправительственных организаций Казахстана.

По завершению Конференции участники приняли итоговый документ с обязательствами по созданию условий для усиления работы по реализации в регионе Резолюции СБ ООН «Женщины, мир и безопасность».

Диалог женщин стран Центральной Азии является неформальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества между женщинами региона. Диалог был запущен в декабре 2020 года. В предыдущие годы в Диалоге председательствовали Узбекистан (2021 г.) и Туркменистан (2022 г.). В 2023 году в Диалоге председательствует Казахстан.

Диалог создан и осуществляет свою деятельность при поддержке Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для стран Центральной Азии (РЦПДЦА), Программы развития ООН (ПРООН) и структуры «ООН-Женщины».

Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН, принятая в 2000 г., стала первой резолюцией, увязывающей положение женщин в конфликтах с повесткой дня в области международного мира и безопасности. СБ ООН принял в общей сложности 10 резолюций по вопросам ЖМБ, которые всесторонне охватывают четыре основных составляющих повестки, а именно: 1) роль женщин в предотвращении конфликтов, 2) участие женщин в миростроительстве, 3) защита прав женщин и девочек в ходе и после конфликта и 4) особые потребности женщин в период репатриации и переселения и потребности в реабилитации, реинтеграции и постконфликтном восстановлении. ///nCa, 17 октября 2023 г. (Фото: Мажилис Парламента Казахстана)