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Южный коридор, соединяющий Китай с Европой через Туркменистан, Иран и Турцию, обладает большим потенциалом, считает Генеральный секретарь IRU

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Южный коридор, соединяющий Китай с Европой через Туркменистан, Иран и Турцию, обладает большим потенциалом и высокой пропускной способностью. Об этом заявил Генеральный секретарь Международного Союза Автомобильного транспорта (IRU) на недавних переговорах с Мохаммадом Резванифаром, президентом Иранской таможенной администрации, в Женеве.

Обе стороны обсудили последние события в международной логистической цепочке, особенно учитывая ключевое географическое положение Ирана и его активную роль в регионе Организации экономического сотрудничества, что делает его ключевой транзитной страной, соединяющей восток и запад, а также север и юг.

Рационализация пограничных переходов и упрощение таможенных процедур, в том числе путем внедрения передовой практики и глобальных стандартов, таких как система МДП, могли бы сократить затраты и время на транспортировку и оптимизировать коридоры, пересекающие Иран.

Сокращение физического контроля за счет использования единственной глобальной системы безопасного транзита, внедрение “зеленых полос” TIR-EPD, оцифровка таможенных документов, поощрение бесперебойной перевозки, а не перевалки товаров на границах, и перенос таможенных формальностей при импорте и экспорте с границ на внутренние таможни позволили бы уменьшить заторы на границах и увеличить объем транзита, считают в IRU.

Обе стороны договорились сотрудничать в деле упрощения пересечения границ и облегчения транзита в Иране, в том числе путем проведения анализа сложностей, возникающих во время транзита, чтобы разработать рекомендации по увеличению объемов торговли и транзита. ///nCa, 16 октября 2023 г.

 

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