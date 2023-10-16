Туркменистан продвигает внедрение альтернатив озоноразрушающим веществам

В Ашхабаде в здании ООН прошла встреча, посвященная международному опыту сокращения потребления веществ, регулируемых Монреальским протоколом. В ней приняли участие представители министерств и ведомств Туркменистана, ЮНИДО и ПРООН, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Сотрудники Озонового офиса при Министерстве охраны окружающей среды представили экспертные оценки выполнения Туркменистаном положений Монреальского протокола, плана поэтапного выведения из потребления гидрофторуглеродов (ГФУ), начиная с 2024 года, регулирования озоноразрушающих веществ (ОРВ), мониторинга и контроля торговли ГХФУ и ГФУ, возможности внедрения альтернатив с нулевым или низким потенциалом глобального потепления, пути совершенствования технологических новшеств в Туркменистане.

В настоящее время в стране реализуется проект, совместно координируемый Министерством охраны окружающей среды и ЮНИДО. Он продлится до 2025 года и призван выполнить обязательства Туркменистана по озоновым соглашениям.

Специалист Озонового офиса Анжела Газиева отметила, что в рамках проекта планируется не только работа с регулируемыми веществами, но и переобучение с последующей сертификацией техников-холодильщиков, информирование таможенников и сотрудников пограничного контроля о новых видах хладагентов, обновление учебных программ, дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы Туркменистана с учетом принятой Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу.

Мяхри Сапарова рассказала, что объём ввоза в страну хладагента R-22, необходимого в разных отраслях промышленности, строго соблюдается, но и на него существует график снижения закупки. Она представила таблицу с наглядными показателями сведения «к нулю» разных видов хладагентов за последнее десятилетие, где указаны фреоны, которые находятся в процессе выведения из обращения или сокращения использования. Также Сапарова рассказала о новшествах на рынке хладагентов, таких как запрет на одноразовые контейнеры и окрашивание всех баллонов в единый серый цвет.

После презентаций и консультаций состоялась аттестация для части слушателей семинара и онлайн для удалённых соискателей, которые прошли обучение в лаборатории «Холодильные и климатические системы», открытой на базе Центра инновационных технологий при Международном университете нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева в марте 2023 года. Учёбу провели международные эксперты ЮНИДО из Российской Федерации, которые также выступили лекторами семинара.

Частный сектор Туркменистана на встрече представлял Бяшим Алламурадов из ХО «Sähra». Он рассказал о возможностях применения в стране новых видов хладагентов, замене соответствующего оборудования вместе с обучением техников методам работы с альтернативными смесями, мерам безопасности при хранении, закачке, извлечении и утилизации. Алламурадов подчеркнул, что кроме замены фреонов, вложений в модернизацию оборудования под новые виды охлаждающих смесей, государства региона Центральной Азии должны поддерживать энергоэффективность, экономное потребление электричества на пути снижения выбросов парниковых газов, и при этом найти альтернативу гидрофторуглеродам для аридных территорий – в промышленности, бытовом секторе, транспорте и др.

В завершение встречи представителю Государственной таможенной службы Туркменистана С.Оразову была вручена международная премия Монреальского протокола от имени «ОзонЭкшн» ЮНЕП в сотрудничестве с Всемирной таможенной организацией. ///nCa, 16 октября 2023 г.