Турецкая телерадиокомпания TRT представила документальные фильмы о древних городах Туркменистана

В воскресенье 15 октября, в Ашхабаде состоялась премьера документальных фильмов «Куняургенч» и «По следам великих сельджуков, столица Мерв», подготовленных Представительством турецкой государственной телерадиокомпании TRT в Туркменистане.

На премьере присутствовали Посол Турции в Туркменистане Тоган Орал, Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов, заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Аннасахет Какаев, директор департамента внешних связей TRT Мустафа Сарыташ, глава представительства ТRT Угур Сами Гезер, представители прессы, общественности, студенческой молодежи. Фильмы были встречены с большим интересом и одобрением зрителей.

Приветствуя зрителей, Угур Сами Гезер, руководитель проекта, сказал: «Древние города Мерв и Куняургенч, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, занимают особое место в сердце турецкой и туркменской нации, являясь местом, где сельджуки и османы начали свой славный исторический путь. Многие государственные деятели и мыслители, от Султана Санджара до Юсуфа Хамедани, от наших сподвижников до Наджиметдина Кубры, жили в этих древних городах, которые мы воспринимаем как свою родину. Мы создали эти скромные фильмы для того, чтобы проследить глубокие следы цивилизации, которые они оставили на сцене истории, познакомить весь мир со славным историко-культурным наследием Турции и Туркменистана и передать его будущим поколениям».

Съёмку и монтаж фильмов выполнил оператор Ихлас Нурыев и его группа.

Фильм «Куняургенч» повествует о комплексе исторических памятников столицы государства Хорезмшахов. Памятники датированы 11-16 веками. Это величественный минарет Кутлуг-Тимура высотой 60 метров и диаметром 12 метров у основания, шедевр мозаичного искусства Мавзолей Тюрабек-ханым. Традиции архитектуры, выраженные в дизайне Куняургенча, перекликаются с сельджукской архитектурой Турции.

Фильм «По следам великих сельджуков, столица Мерв» рассказывает о крупном археологическом парке «Древнем Мерве». В 11-12 веках Мерв, достигший пика своего развития, являлся столицей древней империи Великих туркмен-сельджуков – предков турецкой нации. Города Мервского оазиса на протяжении тысячелетий оказывали значительное влияние на культуры Центральной Азии, Ирана, Ближнего Востока.

В 1999 году Древний Мерв и в 2005 году Куняургенч были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Документальные фильмы, снятые представительством TRT в Туркменистане, со всей яркостью продемонстрировали культурную и историческую общность туркменского и турецкого народов.

Ранее командой TRT в Туркменистане также были сняты документальные короткометражные фильмы «Жемчужный город Ашхабад», «Наджиметдин Кубра», «Сияние Каракумов» и «Духовные султаны Мерва».///nCa, 16 октября 2023 г.