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Статистический бизнес регистр поможет усовершенствовать в Туркменистане регистрацию предпринимателей и сбор статданных

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С 9 по 13 октября 2023 года специалисты Государственного комитета Туркменистана по статистике и его территориальных подразделений приняли участие в тренинге по администрированию Программного обеспечения по Статистическому бизнес регистру (программное обеспечение).

Тренинг охватывал темы системного администрирования и администрирования базы данных. В ходе тренинга специалисты ТуркменСтата ознакомились с функционалом программного обеспечения, которое обеспечивает онлайн-регистрацию хозяйствующих субъектов и частных предпринимателей, ежегодное обновление их данных, изменение структуры, подачу онлайн-заявки на информационное письмо, онлайн-оплату услуг, онлайн-подачу форм отчетности из личного кабинета, а также настройкой параметров для работы с запросами и приложениями. Кроме того, участникам тренинга были предоставлены разработанные руководства и видеоролики по эксплуатации программного обеспечения.

Обученные специалисты проведут аналогичные тренинги для сотрудников Управлений статистики велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, а также этрапских подразделений ТуркменСтата, чтобы подготовить их к тестированию Программного обеспечения.

Тренинг был организован в рамках проекта «Укрепление институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике (ТуркменСтата)», который реализуется ПРООН совместно с ТуркменСтатом. ///ПРООН Туркменистан

 

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