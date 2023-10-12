В Ашхабаде прошло заседание Туркмено-Узбекского Делового Совета

11 октября 2023 года в Ашхабаде состоялось 3-е заседание Туркмено-Узбекского делового совета, сообщает Торгово-промышленная палата Туркменистана.

Открыл заседание вступительной речью председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана, руководитель туркменской стороны Туркмено-Узбекского делового совета М.Гурдов.

В повестку дня заседания совета вошло обсуждение перспектив развития торгово-экономических отношений Туркменистана и Республики Узбекистан, реализация проекта туркмено-узбекской приграничной торговой зоны, дальнейшее расширение партнерства в сфере промышленности, транспорта и логистики.

Также были обсуждены возможности организации национальных выставок Узбекистана и Туркменистана на встречной основе.

В рамках заседания Туркмено-Узбекского делового совета состоялась встреча представителей и членов ТПП Туркменистана с делегацией во главе с заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Джамшедом Ураковым. ///nCa, 12 октября 2023 г.