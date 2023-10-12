Казахстан транзитом поставит в Узбекистан 800 млн.кубометров российского газа до конца текущего года  – Российский газ может помочь покрыть внутренний дефицит в Казахстане

До конца текущего года Казахстан поставит транзитом через свою территорию в Узбекистан не менее 800 млн кубометров российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

“Сейчас мы посмотрим, как будут режимы идти, но порядка не менее 800 млн кубических метров будет рассматриваться в качестве возможной поставки газа”, – сказал Саткалиев.

Согласно предварительно согласованным объемам на начальном этапе в Узбекистан будет поставлено из России в целом 2,8 млрд кубометром газа в год.

Транзитные поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан по магистральному газопроводу Средняя Азия – Центр стартовали 7 октября.

Российский газ может помочь покрыть внутренний дефицит в Казахстане

Как заявил Саткалиев, в Казахстане наблюдается устойчивый рост потребления газа внутри страны, связанный с развитием индустриальных проектов, а также строительства объектов энергетики.

При этом основными потребителями газа в Казахстане являются предприятия электроэнергетической отрасли, промышленность, достаточно большой объем коммунально-бытового сектора.

По словам министра, газотранспортная система Казахстана располагает техническими возможностями для приема российского газа по другим ниткам газопровода, которые позволят при необходимости обеспечить покрытие дефицита в газе за счет ресурсов из Российской Федерации.

«В принципе весь комплекс договоренностей включает в себя в том числе и возможность поставки газа в Казахстан в зависимости от наших планов по потреблению газа в предстоящий период. Техническая возможность есть, теперь в зависимости от прогнозного баланса Казахстан примет решение по возможности использования предоставленного объема газа», – сказал Саткалиев.

Он сообщил, что для покрытия внутреннего дефицита газа в Казахстане уже реализуются три крупных проекта, в том числе на месторождениях Кашаган и Карачаганак, которые, как ожидается завершатся в 2028-2029 годах.

«До момента ввода этих мощностей мы имеем возможность принять дополнительный объем газа из России, который позволит покрыть потребности нашей экономики», – пояснил министр энергетики Казахстана. ///nCa, 12 октября 2023 г.