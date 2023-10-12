Фестиваль «Давайте спасем Землю вместе!» повысит осведомленность о важности действий в области климата в Туркменистане

В предстоящие выходные в Ашхабаде состоится второй Климатический Экофестиваль, призванный повысить осведомленность местного сообщества о важности действий в области климата в Туркменистане.
Организаторами фестиваля под названием «Давайте спасем Землю вместе!» выступают Посольство Великобритании и Посольством Турецкой Республики в Туркменистане при поддержке Совместной туркмено-турецкой школы, молодых климатических активистов и экоблогера Гульнары Тайджановой.
Мероприятие состоится с 12:00 до 17:00 в воскресенье, 15 октября, в Совместной туркмено-турецкой школе в Ашхабаде.
Фестиваль направлен на то, чтобы высветить наиболее острые проблемы климата, угрожающие нашей планете, и вдохновить сообщество на принятие мер по борьбе с изменением климата и по охране окружающей среды по всему Туркменистану в рамках предстоящей КС-28, которая объединит мировых лидеров для принятия срочных глобальных мер по борьбе с климатическими изменениями.
В программу фестиваля, который открыт для всех желающих, войдет множество интересных мероприятий, в том числе это:
- Живая развлекательная программа
- Мастер-классы для детей
- Витрина с солнечными панелями
- Музыка и танцы
- Приглашенные докладчики и презентации
- Фотовыставка
- Показ фильмов
- Модный показ
Все эти мероприятия направлены на то, чтобы смотивировать как можно больше людей к климатическим действиям. Фестиваль предоставит отличный шанс весело провести время, познакомиться с новыми людьми, узнать и поделиться собственным опытом, а также вдохновиться другими примерами!
Посещение фестиваля бесплатное, но на некоторые сеансы требуется предварительная регистрация.
Климатический Эко-Фестиваль – это возможность узнать о последствиях изменения климата и о том, что мы можем сделать, чтобы их преодолеть. Фестиваль также предоставит людям платформу для общения с другими людьми, которые также увлечены защитой окружающей среды. ///nCa, 12 октября 2023 г.