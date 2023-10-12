Фестиваль «Давайте спасем Землю вместе!» повысит осведомленность о важности действий в области климата в Туркменистане

В предстоящие выходные в Ашхабаде состоится второй Климатический Экофестиваль, призванный повысить осведомленность местного сообщества о важности действий в области климата в Туркменистане.

Организаторами фестиваля под названием «Давайте спасем Землю вместе!» выступают Посольство Великобритании и Посольством Турецкой Республики в Туркменистане при поддержке Совместной туркмено-турецкой школы, молодых климатических активистов и экоблогера Гульнары Тайджановой.

Мероприятие состоится с 12:00 до 17:00 в воскресенье, 15 октября, в Совместной туркмено-турецкой школе в Ашхабаде.

Фестиваль направлен на то, чтобы высветить наиболее острые проблемы климата, угрожающие нашей планете, и вдохновить сообщество на принятие мер по борьбе с изменением климата и по охране окружающей среды по всему Туркменистану в рамках предстоящей КС-28, которая объединит мировых лидеров для принятия срочных глобальных мер по борьбе с климатическими изменениями.

В программу фестиваля, который открыт для всех желающих, войдет множество интересных мероприятий, в том числе это:

Живая развлекательная программа

Мастер-классы для детей

Витрина с солнечными панелями

Музыка и танцы

Приглашенные докладчики и презентации

Фотовыставка

Показ фильмов

Модный показ

Все эти мероприятия направлены на то, чтобы смотивировать как можно больше людей к климатическим действиям. Фестиваль предоставит отличный шанс весело провести время, познакомиться с новыми людьми, узнать и поделиться собственным опытом, а также вдохновиться другими примерами!

Посещение фестиваля бесплатное, но на некоторые сеансы требуется предварительная регистрация.

Климатический Эко-Фестиваль – это возможность узнать о последствиях изменения климата и о том, что мы можем сделать, чтобы их преодолеть. Фестиваль также предоставит людям платформу для общения с другими людьми, которые также увлечены защитой окружающей среды. ///nCa, 12 октября 2023 г.