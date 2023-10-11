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В Туркменистане перевыполнен план по грузоперевозкам морским и речным транспортом

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За январь-сентябрь 2023 года общий объем перевозок грузов, перевезенным Агентством морского и речного транспорта Туркменистана («Туркмендениздеряёллары») составил 2 287,7 млн.тонн, что на 119,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Эти статистические данные приведены на официальном сайте агентства.

В целом план агентства по грузоперевозкам за январь–сентябрь 2023г выполнен на 122,3 %.

Грузооборот за январь-сентябрь 2023 года составил 709,741 млн.тн.км, что на 121,8% превышает показатели аналогичного периода 2022 года, а план по грузообороту за январь-сентябрь выполнен на 228,0%.

Пассажирооборот за январь-сентябрь 2023 года составил 128,200 млн.пасс.км при росте на 106,9% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Выполнение плана составило 128,1%.

Автопассажирскими паромами Ro-Paх за отчетный период перевезено 19 028,0 единиц автотранспорта, что составило 127,4% по сравнению с 2022 г.

Количество автотранспорта увеличилось в результате предоставления преференций и льгот на морские перевозки грузов и на портовые сборы и услуги в портах Азербайджана и Туркменистана, с целью увеличения морских грузоперевозок, отмечают в Агентстве. ///nCa, 11 октября 2023 г.

 

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