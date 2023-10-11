В Бухаресте состоялось заседание Туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере

10 октября 2023 года в Министерстве энергетики Румынии состоялось очередное заседание Туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере, для участия в котором в Бухаресте находится делегация во главе с председателем Государственного концерна «Туркменнебит» (Туркмен нефть) Г.Агаджановым.

В ходе заседания был констатирован высокий уровень межгосударственного взаимодействия, строящегося на принципах взаимного доверия и обоюдной выгоды, сообщает Посольство Туркменистана в Румынии.

Туркменская сторона подчеркнула, что одним из ключевых аспектов энергетической стратегии Туркменистана является дальнейшая модернизация и техническое оснащение предприятий нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленности.

В числе приоритетов также – реализация проектов строительства современных газоперерабатывающих комплексов, в том числе, по выпуску бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, полиэтилена, полипропилена и другой газохимической продукции.

В этом контексте, отмечалось широкое внедрение в практику передовых ресурсосберегающих технологий, инновационных научно-технических разработок.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол. ///nCa, 11 октября 2023 г. (Фото: Посольство Туркменистана в Румынии)