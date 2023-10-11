News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Бухаресте состоялось заседание Туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере

В Бухаресте состоялось заседание Туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере

By

10 октября 2023 года в Министерстве энергетики Румынии состоялось очередное заседание Туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере, для участия в котором в Бухаресте находится делегация во главе с председателем Государственного концерна «Туркменнебит» (Туркмен нефть) Г.Агаджановым.

В ходе заседания был констатирован высокий уровень межгосударственного взаимодействия, строящегося на принципах взаимного доверия и обоюдной выгоды, сообщает Посольство Туркменистана в Румынии.

Туркменская сторона подчеркнула, что одним из ключевых аспектов энергетической стратегии Туркменистана является дальнейшая модернизация и техническое оснащение предприятий нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленности.

В числе приоритетов также – реализация проектов строительства современных газоперерабатывающих комплексов, в том числе, по выпуску бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, полиэтилена, полипропилена и другой газохимической продукции.

В этом контексте, отмечалось широкое внедрение в практику передовых ресурсосберегающих технологий, инновационных научно-технических разработок.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол. ///nCa, 11 октября 2023 г. (Фото: Посольство Туркменистана в Румынии)

 

 

 

Related posts:

  1. В Москве состоялось заседание совместной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
  2. В МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по правам человека
  3. В декабре в Москве состоится заседание совместной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
  4. Состоялось третье заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами
  5. В Ашхабаде состоялось заседание Рабочей Группы в рамках Стамбульского процесса
  6. В декабре в Москве состоится заседание Туркмено-Российской совместной комиссии
  7. Сопредседатели Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили ключевые аспекты двусторонних связей
  8. Первое заседание совместной Индийско-Центральноазиатской рабочей группы по Афганистану состоялось в Дели
  9. Лавров: Между Россией и Центральной Азией в энергетической сфере есть полное понимание
  10. Туркменистан и Словения проведут заседание межправительственной комиссии, рассматривают возможность визитов на высшем уровне
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan