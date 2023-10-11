Туркменистан отправил в Афганистан гуманитарную помощь

В соответствии с Распоряжением Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в Афганистан, пострадавший недавно от разрушительных землетрясений, отправлен гуманитарный груз.

Гуманитарный груз состоит из лекарственных и медицинских средств, текстильной и продовольственной продукции.

Груз был отправлен при поддержке Благотворительного Фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям, Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, Министерством сельского хозяйства, Министерством текстильной промышленности, а также Союзом промышленников и предпринимателей.

В результате стихийного бедствия, произошедшего в западной провинции Афганистана Герат в минувшую субботу, погибло более 2400 человек, разрушено 13 деревень в районе Зинда Джан. ///nCa, 11 октября 2023 г. [фото: THP]