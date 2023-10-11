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Туркменистан: Молодежная конференция в Мары вдохновила молодых людей на принятие мер по борьбе с изменением климата

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В преддверии Молодежной Конференции (COY18) и 28-й сессии Конференции Сторон (COP 28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Государственном энергетическом институте Туркменистана в Мары была проведена Молодежная конференция, в том числе впервые такого рода мероприятие состоялось и для школьников в местном Образовательном центре “Алгоритм”, сообщает представительство ООН в Туркменистане в социальных сетях.

На конференции выступили послы ЦУР, которые затронули такие важные темы, как “Продвижение зеленой, устойчивой и современной энергетики и технологий”.

В мероприятии приняли участие школьники, а их старшие товарищи, молодые эксперты, специалист ЮНИСЕФ в Туркменистане и посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлон рассказали им об основных проблемах, связанных с изменением климата, прививая им чувство экологической ответственности с самого раннего возраста.

Конференция подчеркнула роль молодого поколения как ключевого партнера в борьбе с изменением климата, вдохновила молодежь Туркменистана на активное участие в проектах, направленных на борьбу с изменением климата, а также предоставила возможность обсудить ключевые проблемы изменения климата, влияющие на природу Туркменистана.

Мероприятие организовано Правительством Туркменистана совместно с Офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане и посольствами Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане. ///nCa, 11 октября 2023 г.

 

 

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