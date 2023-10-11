​IFC объявляет о назначении нового регионального руководителя IFC в Узбекистане и Туркменистане

Нил Маккейн назначен региональным руководителем IFC в Узбекистане и Туркменистане. Г-н Маккейн будет руководить стратегической и операционной деятельностью IFC, направленной на развития частного сектора и обеспечение устойчивого, инклюзивного экономического роста в этих странах.

Базируясь в Ташкенте, г-н Маккейн будет руководить деятельностью организации по расширению инвестиционных и консультационных программ IFC, обеспечивая их управление в различных секторах экономики и развивая ключевые отношениями с клиентами, партнерами и правительствами.

Г-н Маккейн, является гражданином Великобритании, обладает более чем 20-летним опытом работы в области развития частного сектора. До данного назначения г-н Маккейн занимал должность советника вице-президента по операциям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Ранее он являлся региональным руководителем ЕБРР в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане, проведя 14 лет на руководящих должностях в Каспийском бассейне и Центральной Азии.

“Я приветствую Нила на этой важной должности. Я уверенна, что его технические и лидерские навыки, а также знание региона помогут усилить влияние IFC и создадут новые возможности для партнерства, отвечая потребностям стран и закладывая прочную основу для динамичного и инклюзивного частного сектора”, – отметила Вибке Шлёмер, директор IFC по Турции и Центральной Азии.

«Увеличение инвестиций в частный сектор имеет решающее значение для развития и диверсификации экономик Узбекистана и Туркменистана, способствуя раскрытию потенциала этих стран», – отметил г-н Маккейн. “Я рад приступить к своей новой роли и сотрудничать с нашими партнерами в этих странах для усиления поддержки IFC с помощью решений, ориентированных на частный сектор”.

До прихода в ЕБРР в 1998 году г-н Маккейн начал свою профессиональную карьеру в компании A.T.Kearney в России, занимаясь пост-приватизационной реструктуризацией. Он получил степень MBA в Кембриджском университете и степень магистра политических наук в Университете Абердин.

Г-н Маккейн вступил в новую должность 2 октября 2023 г.

Об IFC

IFC, входящая в Группу Всемирного банка организация, является крупнейшим глобальным институтом развития, деятельность которого направлена на поддержку частного сектора на развивающихся рынках. Мы работаем более чем в 100 странах мира и используем наш капитал, экспертные знания и влияние, чтобы создавать рынки и возможности в развивающихся странах. В 2023 финансовом году IFC выделила частным компаниям и финансовым институтам развивающихся стран рекордную сумму в размере 43,7 млрд долларов США, тем самым задействовав возможности частного сектора для ликвидации крайней бедности и повышения общего благосостояния в условиях борьбы экономик с последствиями усугубляющихся глобальных кризисов. Для получения более подробной информацией обращайтесь по адресу www.ifc.org. ///IFC, 9 октября 2023 г.