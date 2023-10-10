Туркменистан и Россия обсуждают приоритеты стратегического партнерства

В понедельник, 9 октября, Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателя Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с российской стороны Алексея Оверчука, передает TDH.

В ходе встречи Оверчук выразил благодарность Туркменистану за направленную в пострадавший от природной стихии Приморский край РФ гуманитарную помощь.

Глава Туркменистана высказал уверенность, что нынешний визит заместителя Председателя Правительства РФ в Ашхабад и запланированные в его ходе переговоры будут способствовать поддержанию регулярных контактов на уровне Правительств двух стран, продвижению продуктивного туркмено-российского взаимодействия.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества, основанного на принципах углублённого стратегического партнёрства и поступательно развивающегося по всему его спектру.

Как отмечалось, последовательно укрепляется межгосударственный политический диалог, межпарламентское взаимодействие, налажены плодотворные связи между Туркменистаном и регионами и субъектами Российской Федерации.

Приоритетным вектором сотрудничества выступает торгово-экономическая сфера. На протяжении многих лет Россия является одним из ведущих торговых партнёров Туркменистана. Позитивную динамику сохраняет двусторонний товарооборот.

Успешно развивается взаимодействие в различных направлениях, в числе которых – нефтегазовый и промышленный секторы, другие отрасли.

Неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений традиционно выступает гуманитарная сфера, где особое место занимают контакты по линии образования, науки и культуры, здравоохранения. В свете современных реалий большое значение также обретает активизация связей в области цифровых технологий.

В данном контексте было подтверждено намерение обеих стран и впредь наращивать эффективное разноплановое сотрудничество. При этом отмечалась готовность туркменской стороны рассмотреть конкретные предложения российских партнёров по перспективным направлениям взаимодействия.

Встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству

9 октября 2023 года в здании внешнеполитического ведомства Туркменистана состоялись переговоры Сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Оверчука, находящегося с визитом в Ашхабаде во главе представительной делегации своей страны.

Было отмечено важное значение состоявшейся с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым встречи А.Оверчука, в ходе которой Глава государства дал позитивную оценку нынешнему состоянию многопланового туркмено-российского партнёрства и определил основные направления его дальнейшего развития.

В ходе переговоров стороны выразили общее мнение о позитивном взаимодействии двух государств по перспективным направлениям партнёрства в энергетике, транспортно-логистической сфере и культурно-гуманитарной области.///nCa, 10 октября 2023 г.