SLB – бронзовый партнёр XXVIII Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2023» (OGT 2023)

В последние годы сфера энергетики претерпевает глобальные изменения, все больше стран выбирают “зеленую” энергию в контексте борьбы с изменением климата. Переход на возобновляемые источники энергии стал ключевым шагом на пути к устойчивому развитию. Вопросы изменения климата и снижения выбросов метана находятся в центре внимания на последних международных энергетических конференциях в Туркменистане.

С 25 по 27 октября пройдет XXVIII Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана – 2023” (OGT 2023), являющаяся площадкой для обмена опытом, укрепления партнерских связей и разработки стратегий в нефтегазовой отрасли. Ведущее мероприятие регионального и международного масштаба соберет высокопоставленных руководителей для обсуждения ключевых вопросов, связанных с реализацией нефтегазовых проектов и международным сотрудничеством. Участники конференции получат доступ к актуальной информации о приоритетных проектах и направлениях инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана. Внушительный список участников OGT 2023 включает представителей известных международных компаний, таких как ADNOC, BP, CNPC, Petronas, Dragon Oil, Sumitomo, Shell, Yug-Neftegaz, Tatneft, ENI, Rönesans, SLB, Tatneft и многие другие.

Компания SLB (в прошлом известная как Schlumberger) – один из крупнейших в мире поставщиков технологий и услуг для энергетической отрасли. SLB начала свою историю с научных исследований и, несмотря на то что с тех пор прошло много времени, приверженность технологическому прогрессу осталась одной из ключевых ценностей компании. SLB предлагает наиболее широкий спектр продуктов и услуг в отрасли – от геолого-разведочных работ и управления добычей до комплексных решений, охватывающих все этапы производственного цикла – от пласта до трубопровода – для оптимизации добычи углеводородов и эффективного управления месторождением. Более того, в ответ на текущую глобальную потребность в энергии и будущий переход на новые источники энергии, 24 октября 2022 года компания Schlumberger сменила название на SLB, раскрыв свою новую идентичность и подчеркнув приверженность энергетическим инновациям и декарбонизации. Эта трансформация знаменует собой переход с крупнейшей нефтесервисной компании на глобальную технологическую компанию, стремящейся продвигать энергетические инновации для устойчивого развития мира. SLB готова решить эту задачу благодаря своему беспрецедентному наследию в области технологий и производительности.

За более чем 25 лет деятельности в Центральной Азии компания SLB выросла в крупного и независимого игрока на рынке, предлагающего своим клиентам услуги высокого качества в области геологоразведки, бурения и контроля добычи углеводородов. Деятельность SLB в Туркменистане началась в 1998 году, и за это время компания успешно поработала на таких месторождениях, как Яшлар, Челекен и Бурун.

В Каспийском регионе компания SLB внедрила несколько технологий, включая:

SandView – технология определения попадания песка в скважину и определения его дебита. Она позволяет обнаруживать до 1500 ударов песчинок в секунду и определяет размер частиц с помощью интеллектуального анализа в режиме реального времени;

Гравитационная набивка – технология предотвращения выноса песка в процессе всего срока эксплуатации скважины, что увеличивает ее производительность. Эта технология позволяет предотвратить забивание перфорационных отверстий песком, эрозию и повреждение скважинного оборудования;

Premium Port – технология управления потоком из разных частей резервуара.;

Catenary Coiled Tubing Intervention – технология, позволяющая проводить работы на скважине без необходимости наличия площадки для буровой установки на платформе;

а также, SLB представила передовые технологии для обеспечения качественной зональной изоляции при цементировании.

Опираясь на свой опыт работы более чем в 120 странах мира, компания осознает, что защита окружающей среды – ключевой фактор успеха бизнеса. Экологическая ответственность и социальная вовлеченность являются важными составляющими стратегии компании.

Компания SLB активно реализует инициативы по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Это включает в себя программы по снижению энергопотребления, экономии воды и сокращению выбросов парниковых газов. Эти меры позволяют компании сохранять природные ресурсы и экономить финансовые средства.

Компания SLB использует энергосберегающие технологии на своих объектах по всему миру, включая Туркменистан. В качестве примера можно привести уникальную программу энергосбережения, реализованную на одном из местных объектов компании — использование солнечных батарей, которые были введены в эксплуатацию в конце 2021 года.

Компания SLB осознает важность бережного отношения к окружающей среде и активно привлекает своих сотрудников к участию в экологических мероприятиях, а также делится опытом сохранения природных ресурсов с молодым поколением. Благодаря этому бизнес SLB становится более безопасным и привлекательным для всех заинтересованных сторон.

Участие SLB в мероприятии OGT 2023 станет следующим шагом в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с местными и международными энергетическими компаниями. На данный момент для участия в форуме уже зарегистрировалось более 400 делегатов из 30 стран, а свои экспозиции представят более 70 международных энергетических компаний. Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com ///nCa, 10 октября 2023 г.