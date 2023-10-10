Исламский Банк Развития профинансирует строительство онкологических центров в регионах Туркменистана

Исламский банк развития высказал предложения по финансированию строительства онкологических центров международного уровня в Марыйском, Балканском и Лебапском велаятах Туркменистана.

Об этом стало известно в понедельник, 9 октября, во время презентации строительных проектов, организованной в ходе рабочей поездки Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова по Ашхабаду.

Комментируя известие, Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, последовательно реализуя политику «открытых дверей», развивает плодотворное сотрудничество с государствами мира и крупнейшими международными финансовыми структурами, обладающими солидным опытом и инновационными технологиями в различных сферах.

Среди них – Исламский банк развития, который на протяжении многих лет эффективно взаимодействует с Туркменистаном, в том числе в претворении в жизнь совместных проектов.

В этом контексте, сделав акцент на значении активизации сотрудничества с зарубежными партнёрами в целях использования передового опыта в области профилактики, диагностики и лечения заболеваний, оснащения учреждений системы здравоохранения самым современным оборудованием, Аркадаг отметил важность дальнейшего укрепления взаимодействия с Исламским банком развития, реализации на регулярной основе совместных проектов и дал соответствующим руководителям конкретные поручения. ///nCa, 10 октября 2023 г.