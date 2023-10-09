В Дашогузе состоялся тренинг ПРООН по альтернативным источникам доходов для женщин

4-5 октября 2023 года, в городе Дашогуз, административном центре северного региона Туркменистана, состоялся двухдневный тренинг по альтернативным источникам дохода для сельских женщин, сообщает ПРООН Туркменистан в социальных сетях.

Мероприятие было организовано Проектом «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

В мероприятии участвовали представительницы этрапов Рухыбелент и имени С.Туркменбаши, в том числе Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Дашогузского филиала, Туркменского сельскохозяйственного института, эксперты и тренеры ХО «Ынанч Вепа» и представители местных НПО.

Практический тренинг позволил участницам узнать о новых технологиях переработки шерсти и изготовления продукции из нее, включая технологию промывки сырья с минимальном расходом водных ресурсов.

В сентябре в рамках вышеуказанного проекта в Дашогузском велаяте прошел также практический тренинг по садоводству с фокусом на современных методах эффективного использования водных ресурсов в садоводстве и сельском хозяйстве.

Совместный проект ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» был запущен в 2022 году. Задачей проекта является содействие достижению нейтрального баланса деградации земель, восстановление и улучшение использования земельных и водных ресурсов в бассейне Амударьи Туркменского Приаралья с целью повышения устойчивости и снижения уязвимости к изменению климата местных сообществ и глобально значимых экосистем. Кроме того, проект, актуализируя гендерное равенство, продвигает целенаправленные меры по расширению прав и возможностей женщин. ///nCa, 9 октября 2023 г. (Фото: ПРООН Туркменистан)