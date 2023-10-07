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«Золотой рог» Стамбула превращается в новый мир очарования

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Халич, район, окружающий Golden Horn («Золотой Рог»), залив могучего Босфора и часть Исторического полуострова, является одним из самых красивых уголков Стамбула. Golden Horn, который служит входной точкой в Босфор, назван по форме рога и, как говорят, получил это имя из-за того, что воды становятся золотистыми, особенно при закате солнца. Со своим натуральным гаванью Golden Horn был важным портом, где когда-то стояли торговые флоты Османской и Византийской империй. Сегодня район имеет мультикультурную структуру, с мечетями, церквями, синагогами и историческими школами, несущими следы более чем тысячелетней истории Стамбула. Сегодня этот район стал новым источником привлекательности для Стамбула, так как последние достопримечательности города разбросаны по его территории.

Преобразованные исторические промышленные зоны и международные мероприятия, проводимые в этих пространствах, придают району исторического значения современный и художественный дух. С преобразованием 600-летних верфей вдоль берегов Golden Horn район стал новым культурным магнитом города. В конце концов, популярное стамбульское осеннее мероприятие, Contemporary Istanbul, проходит именно здесь. Contemporary Istanbul, представляя некоторые из лучших образцов современного искусства мира, объединяет местные и международные галереи, искусствоведческие инициативы и художников. Это мероприятие, которое встречает любителей искусства с 28 сентября по 1 октября, предоставляет множество возможностей увидеть заветные произведения искусства, стать свидетелем преобразования исторической промышленной зоны и насладиться красивым побережьем Golden Horn.

Из-за всех этих причин исследование этого живописного района — это как путешествие в прошлое Стамбула. Давайте совершим прогулку по трём разным маршрутам по узким и красочным улицам на набережной Golden Horn, одного из самых красивых районов Стамбула.

Холм Пьера Лоти: Вид на красивый Golden Horn

На Историческом полуострове холм Пьера Лоти — очень известное место. Названный в честь французского писателя Жюльена Вио, его псевдонима, Пьер Лоти Холл предлагает потрясающие виды и собрание древней архитектуры Стамбула, которую с любовью сохраняют с 19-го века. Поднявшись на этот красивый холм и увидев Стамбул с этой точки, вы будете поражены. До Пьера Лоти можно доехать на канатной дороге или подняться по ступеням. Вершина предлагает восхитительный вид на Golden Horn Стамбула, который впечатляет как в темное время суток, так и днем. Кафе здесь популярно среди местных жителей, которые пьют чай, беседуют и наслаждаются видом. ///nCa, 7 октября 2023 г.

 

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