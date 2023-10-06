Модернизация таможенных механизмов в центре внимания семинара ОБСЕ в Туркменистане

С 3 по 5 октября 2023 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ семинар, на котором обсуждались вопросы модернизации таможенных механизмов и совершенствования экспортных процедур.

В трехдневном мероприятии, организованном в смешанном формате, приняли участие представители Государственной таможенной службы Туркменистана, Министерства финансов и экономики, Министерства торговли и внешнеэкономической деятельности, Центрального банка и коммерческих банков, Международного морского порта Туркменбаши, Союза промышленников и предпринимателей, а также других заинтересованных структур.

На семинаре был представлен передовой опыт государств-участников ОБСЕ по приведению таможенных механизмов в соответствие с международными стандартами, а также обсуждены вопросы совершенствования нормативно-правовых механизмов, регулирующих экспортные процедуры.

В повестку дня были включены различные темы – от цифровизации таможенных процедур до развития системы портовых сообществ и тарифной политики ВТО.

“ОБСЕ придает большое значение усилиям по удовлетворению растущей потребности в поддержании и дальнейшем развитии региональных и международных экономических связей, в том числе путем содействия торговле, ускорения экономического развития и роста, диверсификации экспорта товаров с добавленной стоимостью и, в конечном счете, построения регионально диверсифицированных экономик”, – заявил Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Участники семинара подчеркнули важность эффективной нормативно-правовой базы в международной торговле и поделились своими взглядами на таможенный надзор в свободных экономических зонах и зонах свободной торговли. На семинаре также были рассмотрены вопросы экспортной документации, упрощения процедур торговли и мер “единого окна”.

На протяжении последних нескольких лет Центр ОБСЕ в Ашхабаде активно развивает сотрудничество с правительством Туркменистана в области обеспечения экономической взаимосвязи, содействия торговле, модернизации таможенных процедур и совершенствования экспортных механизмов. ///ОБСЕ, 5 октября 2023 г.