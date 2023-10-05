Впервые в истории сессия Генеральной Ассамблеи ЮНВТО пройдет в Узбекистане

Ожидается, что 25-я юбилейная сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) пройдет в Самарканде 16-20 октября т.г. Следует отметить, что впервые в своей истории Узбекистан принимает гостей сессии UNWTO, которая считается важнейшим уставным мероприятием данной авторитетной Организации, которое проводится раз в два года.

Мероприятие объединяет руководителей государственных органов, работающих в сфере туризма, международных организаций и представителей туристического бизнеса 159 государств-участниц ЮНВТО.

На сегодняшний день ожидается прибытие в Самарканд руководителей туристических организаций, ведомств таких стран, как Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Саудовская Аравия, Албания, Азербайджан, Багамские острова, Бахрейн, Гватемала, Гаити, Кот-д’Ивуар, Индонезия, Монако, Нигер, Панама, Португалия, Сьерра-Леоне, Украина, Уругвай, Йемен и многие другие.

Стоит отметить, что в ходе 68-го заседания Региональной комиссии ЮНВТО для Европы кандидатура Республики Узбекистан была рекомендована в состав Комитета по полномочиям (2023 год) и Комитета по делам аффилированных членов на период с 2023 по 2027 годы. Ожидаемое активное участие нашей страны в Комитете по делам аффилированных членов вновь подтверждает приверженность страны содействию и развитию частного сектора, в частности малого и среднего бизнеса, в сфере туризма.

Такое доверие, оказанное нашей стране на международном уровне, указывает не только на прочность позиций нашей страны на мировом туристическом рынке, но и является признанием эффективности ее деятельности в международных отношениях.

Проведение сессии Генеральной Ассамблеи в Узбекистане открывает новые возможности для повышения престижа нашей страны на международной арене, дальнейшего расширения сферы сотрудничества с международными организациями, продвижения культурного и туристического потенциала страны.

В рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи вопросы международного сотрудничества в сфере туризма будут обсуждаться на пленарных заседаниях и ряде других масштабных конференций.

В частности, в рамках Инвестиционного форума, который планируется организовать на полях сессии Генеральной Ассамблеи, ожидается привлечение целевых и адресных инвестиций в нашу страну, достижение конкретных деловых соглашений по презентации объектов, территорий, проектов с высоким инвестиционным потенциалом во всех регионах Узбекистана. Форум станет площадкой для объединения ведущих заинтересованных сторон, лидеров отрасли и инвесторов в целях изучения возможностей в сфере туризма в нашей стране. Кроме того, форум также будет направлен на демонстрацию благоприятной инвестиционной среды, созданной в Узбекистане, и прочной правовой базы для привлечения иностранных инвестиций, а также развитие сотрудничества между участниками.

Основной же целью Инвестиционного форума является формирование положительного образа инвестиционный среды нашей страны среди членов мирового сообщества, повышение интереса крупных иностранных инвесторов к ведению деятельности в Узбекистане. Ожидается, что по итогам мероприятия Форум внесет вклад в устойчивое развитие за счет увеличения объема зеленых инвестиций, дальнейшего роста инвестиционного потенциала нашей страны и достижения укрепления сотрудничества между секторами на глобальном уровне.

Образовательный форум, который, как ожидается, пройдет в рамках сессии Генеральной Ассамблеи, продемонстрирует текущее состояние образования в туристическом секторе с акцентом на демонстрации важности инвестирования в развитие навыков и создание инклюзивных возможностей для всех.

На мероприятии будут продемонстрированы последние разработки в каждой области, включая дополнительные инициативы, разработанные ЮНВТО совместно с ведущими академическими партнерами в области среднего, высшего и управленческого образования, набор инновационных образовательных инструментов и обучение новым дисциплинам в области международного устойчивого туризма. Комплексная программа Форума направлена ​​на то, чтобы вдохновить и мобилизовать все заинтересованные стороны, включая политиков, представителей академических кругов и лидеров отрасли для принятия коллективных мер.

Кроме того, в рамках Генеральной Ассамблеи ЮНВТО объявит лучшие туристические деревни года по версии Организации (Best Tourism Villages by UNWTO). Для этого отбираются туристические деревни со всего мира с развитой туристической инфраструктурой, обеспечивающей развитие и процветание, направленные на обеспечение экономической, социальной и экологической стабильности региона при сохранении традиционного образа жизни и ценностей населения. Нам всем приятно, что в этом конкурсе участвует ряд сел нашей страны.

Проведение 25-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в древнем городе Самарканде познакомит мир с культурным, туристическим, инвестиционным и интеллектуальным потенциалом нашей страны, послужит дальнейшему укреплению международных связей с мировым сообществом в области торговли, экономики, туризма и культуры. ///nCa, 5 октября 2023 (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)