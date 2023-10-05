Президент Туркменистана встретился с министром экономики Азербайджана – Микаил Джаббаров провел в Ашхабаде серию переговоров 

В среду, 4 октября, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

В ходе встречи глава государства отметил, что сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном развивается весьма динамично благодаря наличию значительного потенциала двух стран и их готовности к долгосрочному плодотворному партнёрству.

«Наши страны успешно сотрудничают в рамках региональных и международных организаций, и в первую очередь в рамках ООН. В ходе данного взаимодействия мы оказываем взаимную поддержку инициативам, нацеленным на достижение Целей устойчивого развития и обеспечение всеобщей безопасности», – подчеркнул он.

В ходе встречи стороны высоко оценили деятельность Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров пожелали друг другу крепкого здоровья и благополучия, а братским народам двух стран – мира и дальнейшего процветания.

Министр экономики Азербайджана провел в Ашхабаде серию переговоров в правительстве

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе своего визита в Ашхабад обсудил перспективы азербайджано-туркменского экономического сотрудничества и результаты партнёрства по совместным проектам, сообщается Минэкономики Азербайджана.

В ходе визита в Туркменистан министр экономики Микаил Джаббаров встретился с заместителем Председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества.

На встрече было подчёркнуто, что политическая воля лидеров обеих стран, визиты на высшем уровне, встречи и совместные мероприятия играют важную роль в развитии взаимоотношений с Туркменистаном.

Поступательно продолжают укрепляться торгово-экономические связи между двумя странами. Было констатировано, что экономическое партнерство Азербайджана и Туркменистана способствуют развитию региона.

На встрече были обсуждены возможности развития сотрудничества в энергетической, транспортной, инвестиционной, торговой, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.

В Ашхабаде Джаббаров встретился также с председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым. На встрече, в которой также приняли участие представители SOCAR, состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в сфере энергетики, совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов, реализации потенциальных проектов.

На встрече Джаббарова с вице-премьером, сопредседателем азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии Батыром Атдаевым были рассмотрены перспективы наращивания двустороннего товарооборота. Речь также шла о проведении очередного заседания Комиссии, обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере расширения связей между деловыми кругами.

Темы энергетического сотрудничества были обсуждены на встрече министра экономики Азербайджана и заместителя Председателя Кабинета Министров Батыра Аманова. Стороны оценили потенциал реализации совместных проектов.

На встрече, в которой также приняли участие представители SOCAR, было подчеркнуто, что подписанные между Азербайджаном и Туркменистаном документы в сфере энергетики являются важным вкладом в расширение сотрудничества. ///nCa, 5 октября 2023 г.