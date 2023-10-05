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Президент Туркменистана принял нового Посла Азербайджана

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В среду, 4 октября, Президент Сердар Бердымухамедов принял нового Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмата Гозалова, который вручил главе государства верительные грамоты, передает TDH.

В начале встречи, Посол передал главе Туркменского государства приветствия от Президента Ильхама Алиева, подтвердившего приверженность Азербайджана традиционному межгосударственному диалогу, отвечающему интересам двух соседних стран и народов.

Передав ответные приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что отношения между двумя странами, основанные на доверии и взаимопонимании, сегодня успешно наращиваются по различным направлениям.

В продолжение встречи подчёркивалось, что за последние годы динамично развивается туркмено-азербайджанский политический диалог, осуществляются взаимные визиты на высшем уровне, поддерживаются регулярные контакты по линии министерств и ведомств. В этой связи двум странам удалось выйти на качественно новую ступень взаимодействия.

Туркменистан и Азербайджан на протяжении многих лет эффективно контактируют как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных и региональных организаций.

В практической реализации достигнутых договорённостей и разнопланового потенциала сотрудничества значимая роль отводится Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Посол Гозалов заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего наращивания плодотворного туркмено-азербайджанского партнёрства, носящего стратегический характер. ///nCa, 5 октября 2023 г.

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