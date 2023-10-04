С 19 по 21 сентября 2023 года в Алматы состоялось 29-ое Заседание Координационного комитета по эксплуатации газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай», сообщает пресс-служба компании QazaqGaz, являющейся основной газовой компанией Республики Казахстан.

В этом году заседание прошло в Алматы, принимающей стороной выступило ТОО «Азиатский газопровод», совместное предприятие АО НК «QazaqGaz» (РК) и Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited (КНР). Заседание Координационного комитета зарекомендовало себя как эффективную площадку для улучшения координации и успешной реализации общих задач и проектов.

Участники заседания высоко оценили результаты сотрудничества по совместному строительству и эксплуатации газопровода и выразили намерение укреплять партнерство. Газопровод стал трансазиатской газовой артерией и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности всех стран-партнеров, отмечает источник.

«Строительство газопровода «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай» имеет большое значение для наших стран. Более 15 лет газопровод успешно функционирует, развивая более тесное сотрудничество между четырьмя странами, по территории которых он пролегает. В свою очередь, QazaqGaz намерен и дальше укреплять сотрудничество с соседними странами в области геологоразведки, добычи, транспортировки, реализации и строительства газопроводов», – подчеркнул, выступая на заседании, Санжар Жаркешов, председатель правления АО «НК «QazaqGaz».

На сегодняшний день проект имеет особое значение в социально-экономическом развитии всех стран-участников.

Признанный новым энергетическим шелковым путем, газопровод «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай» является стратегически важным энергетическим каналом, связывающим страны Центральной Азии и Китая.

Он служит образцом взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами, его стабильная работа имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности стран и содействия переходу на экологически чистое «зелёное» развитие.

Заседание Координационного комитета по эксплуатации газопровода «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай» – важная платформа, на которой обсуждается производственная эксплуатация трубопровода, определяются и утверждаются планы поставок и транспортировки газа, строятся планы по ремонту и техобслуживанию трубопроводов.

Газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай протяженностью почти 2 000 км способен прокачивать в КНР 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас на повестке дня стран ЦА и Китая – строительство четвертой линии D, которая позволит увеличить объем поставок газа на 25 млрд куб. м газа в год. Четвертая нитка газопровода, в отличие от первых трех, пройдет по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай. ///nCa, 4 октября 2023 г.