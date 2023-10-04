Немецкая компания инвестирует в железнодорожную отрасль Узбекистана 40 млн.долларов

АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги) и немецкая логистическая сервисная компания «Rhenus SE&CO KG» подписали меморандум о перспективах сотрудничества и соглашение об инвестициях на сумму 40 млн.долларов США. Подписание состоялось на прошлой неделе в рамках рабочего визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию для участия в саммите ЦА-Германия.

Как сообщает АО «Узбекистон темир йуллари (Узбекские железные дороги), была проведена встреча под руководством председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Зуфара Нарзуллаева с руководителем правления немецкой компании «Rhenus SE&CO KG» Генрихом Керстгенс.

На встрече были высказаны предложения по модернизации инфраструктуры логистических центров АО «Узтемирйулконтейнер», а также увеличение потока транзитных грузов и развитие новых транспортных коридоров.

Вместе с тем, обсуждались вопросы создания логистических терминалов в Узбекистане, в частности Андижана и Самарканда.

В ходе переговоров также было решено создать совместные между оператором контейнерного парка АО «Узбекистон темир йуллари» АО «Узтемирйулконтейнер» и глобальной логистической компанией «Rhenus Group».///nCa, 4 октября 2023 г.

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