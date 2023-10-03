В городе Аркадаг прошёл Международный Молодёжный Форум – Учрежден Диалог Молодежи стран Центральной Азии

2 октября 2023 года в городе Аркадаг в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева состоялся Международный молодёжный форум «Диалог – гарантия мира», который был организован Правительством Туркменистана при активном участии офиса Постоянного координатора ООН в Туркменистане и Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, сообщает МИД Туркменистана.

В работе мероприятия, прошедшего в гибридном формате, приняли участие молодые лидеры, активисты, студенты, предприниматели и новаторы из стран Центральной Азии и государств-соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира.

Целью данного представительного форума стало содействие мирному диалогу – как важнейшему средству разрешения конфликтов и преодоления разногласий между людьми во всём мире путём применения дипломатических средств.

В рамках форума также обсуждены актуальные вопросы современности такие, как использование новых технологий в миростроительстве, взаимосвязь изменения климата и мира, вопросы цифровой дипломатии. Также состоялся обмен мнениями по молодёжным инициативам в области мира и социальной сплочённости.

Отдельный акцент был сделан на задачах продвижения мира через культуру и искусство.

Участники Международного молодежного форума «Диалог – гарантия мира» выразили общее мнение о необходимости продолжения диалога по важным предложениям и мнениям, высказанным в ходе мероприятия.

Стороны согласились с предложением туркменской стороны о проведении на регулярной основе международных форумов диалога с тем, чтобы предоставить молодёжи необходимую институциональную платформу для укрепления мира и доверия на основе межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества.

По итогам мероприятия был подписан Меморандум об учреждении Диалога молодёжи стран Центральной Азии, а также принято Обращение участников Международного молодёжного форума «Диалог – гарантия мира».

Также в рамках Форума его участники ознакомились с выставкой декоративно-прикладного искусства. ///nCa, 3 октября 2023 г.