Стартовал обратный отсчет времени до Конференции по развитию EuroVelo и велотуризма 2023

Измир, сердце Эгейского региона Турции, с его восхитительным побережьем, очаровательными приморскими городами, поразительными пейзажами и величественными древними городами, считает дни до Конференции по развитию EuroVelo (Европейской сети велосипедных трасс) и велотуризма 2023 года.

Конференция пройдет в Измире, одном из самых удобных для велосипедистов турецких городов, с 11 по 13 октября 2023 года, объединив самых различных специалистов отрасли с целью развития туризма по всей Европе. Участники конференции будут проживать в измирских отелях, инфраструктура которых сертифицирована как удобная для велосипедистов. Более того, Измир является первым турецким городом, вошедшим в EuroVelo 8– Средиземноморский маршрут.

Конференция по развитию EuroVelo и велотуризма – 2023 состоится под эгидой Министерства культуры и туризма Турции, Турецкого агентства по развитию и продвижению туризма (TGA) и Европейской федерации велосипедистов (ECF) при содействии местных партнеров и городского муниципалитета Измира. Мероприятие, ориентированное на развитие и будущее устойчивого велотуризма, объединяет всех, чьи интересы сосредоточены в этой области: экспертов по велотуризму; представителей международных отраслевых ассоциаций, туроператоров, предлагающих велосипедный отдых, университетов и научных кругов, туристических ведомств и государственных органов, а также мест размещения и предприятий общественного транспорта.

Программа конференции: наследие и впечатления туристов

Конференция по развитию EuroVelo и велотуризма – 2023 пройдет под девизом «Велоспорт: новый ракурс наследия». В ее насыщенную программу войдут обсуждения, диалоги и обмен мнениями. Кроме того, она включает в себя заседания, семинары и общественные мероприятия, которые позволят составить представление о сети велотрасс и положении велотуризма, а также распространить передовой опыт отрасли. При этом участники смогут поразмышлять о роли велоспорта для культурного и природного наследия.

Конференция откроется 11 октября специальным мероприятием на площадке исторического угольно-газового завода, одного из памятников промышленной архитектуры Измира. На второй день конференции самые авторитетные ключевые спикеры выступят на вдохновляющих заседаниях в Swissotel Büyük Efes.

В ходе сессии «Велоспорт: новый ракурс наследия» известный журналист Алекс Кревар (Alex Crevar) и Пынар Пинзути (Pınar Pinzuti), организатор «Велопробега нарядных женщин» и руководитель ярмарок велотуризма компании Italy Bikenomist, поделятся своими воодушевляющими идеями и примерами того, как лучше всего знакомиться с наследием той или иной местности именно на велосипеде. На пленарном заседании «Повышение роли велотуризма в политической повестке» д-р Элиф Балджи Фисуноглу (Elif Balcı Fisunoğlu), исполняющая обязанности генерального директора Турецкого агентства по развитию и продвижению туризма (TGA); Джилл Уоррен (Jill Warren), исполнительный директор Европейской федерации велосипедистов (ECF); и Майкл Крамер (Michael Cramer), экс-депутат Европарламента, поделятся мнениями о том, как еще целенаправленнее и решительнее продвигать велотуризм в политической повестке национального и международного уровня. Кроме того, обсуждения коснутся политики в области велотуризма, приоритетом которой должны быть его развитие и устойчивость.

Обмен опытом на параллельных сессиях

В рамках Конференции по развитию EuroVelo и велотуризма – 2023 также пройдет ряд параллельных сессий. На сессии «Велотуристические продукты, популяризующие наследие: примеры со всей Европы» будет представлено несколько образцов передового европейского опыта, касающегося знакомства с историей культуры через поездки на велосипеде. Участники сессии «Выезды на природу: между использованием и сохранением ресурсов» на примерах из разных стран обсудят, как велосипедная инфраструктура может размещаться в природных зонах без ущерба для биоразнообразия и экосистем.

Сессия «Маркетинговые стратегии, привлекающие (все больше) новых велотуристов» станет площадкой для обмена идеями по поводу маркетинговых инструментов и мероприятий, содействующих тому, чтобы велоспорт стал частью жизни каждого. В ходе интерактивной сессии «Инструменты, связывающие велоспорт и наследие» на примерах из Европы пройдут дискуссии о том, как различные средства, например путеводители, телепередачи, игры и приложения, способны связать велоспорт с продвижением наследия и вдохновить их аудиторию на велотуризм.

Сессия «Услуги, ориентированные на велосипедистов: как расширить доступ к объектам наследия?» будет посвящена опыту и мнениям представителей различных стран и кругов, подчеркнув ключевую роль качественных услуг для идеального впечатления от наследия территорий, посещаемых в ходе велотуризма. Наконец, обсуждения на сессии «Сети велосипедных трасс: связь между наследием сельских и городских районов» затронут роль эффективной сети велосипедных трасс для посещения главных достопримечательностей в пунктах назначения, а также планирование велосипедных маршрутов.

В последний день Конференции по развитию EuroVelo и велотуризма – 2023 участники совершат технические выезды на ключевые пункты EuroVelo 8 – Средиземноморский маршрут, в том числе на его измирский отрезок. При этом участники на собственном опыте оценят предназначенные специально для велосипедистов инфраструктуру, проекты и услуги.

За дополнительной информацией пройдите по ссылке: https://www.euroveloconferenceizmir.com/

///nCa, 3 октября 2023 г. (В сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)