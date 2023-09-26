Временный поверенный в делах Посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане Нариман Оруджалиев: «Отношения Туркменистана и Азербайджана носят характер стратегического партнерства»

«Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном основаны на воле наших народов, которые исторически жили в дружественных условиях. Наши отношения, основанные на общей истории, корнях, братстве и взаимном уважении, динамично развивались за прошедший период. Сейчас это вышло на новый уровень, и сегодня наши отношения носят характер стратегического партнерства», – подчеркивает Временный поверенный в делах Посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане Нариман Оруджалиев в своем поздравлении братскому Туркменистану по случаю 32-й годовщины независимости страны.

Ниже публикуем текст поздравления Наримана Оруджалиева:

«Прежде всего, мы поздравляем братскую страну Туркменистан по случаю тридцать второй годовщины ее независимости.

Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном основаны на воле наших народов, которые исторически жили в дружественных условиях. Наши отношения, основанные на общей истории, корнях, братстве и взаимном уважении, динамично развивались за прошедший период. Сейчас это вышло на новый уровень, и сегодня наши отношения носят характер стратегического партнерства.

Наши страны стали стратегическими партнерами в результате целенаправленной политики Президента Азербайджанской Республики Его Превосходительства господина Ильхама Алиева и общенационального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Его Превосходительства господина Гурбангулы Бердымухамедова.

Мы уверены, что под руководством Президента Туркменистана Его Превосходительства г-на Сердара Бердымухамедова стратегические отношения с Азербайджаном будут и впредь успешно развиваться.

Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию отношений с Туркменистаном. В прошлом году отмечалась тридцатая годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

Взаимные визиты, регулярные контакты, подписанные документы в различных областях и реализованные совместные проекты играют важную роль в расширении нашего сотрудничества. В настоящее время Азербайджанская Республика и Туркменистан успешно сотрудничают в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Экономические отношения между Азербайджаном и Туркменистаном также стремительно развиваются. В 2022 году наш товарооборот увеличился в пять раз по сравнению с 2021 годом.

Также Азербайджан и Туркменистан успешно продолжают свое сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.

Мы уверены, что при наличии политической воли руководства нашей страны мы воспользуемся этими возможностями для укрепления наших традиционных братских и дружественных отношений и дальнейшего расширения сферы нашей совместной деятельности совместными усилиями.

Мы еще раз поздравляем братский Туркменистан с его национальным праздником – 32-й годовщиной независимости. Мы желаем мира и процветания братскому туркменскому народу.

С днем независимости, Туркменистан!»

///nCa, 26 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Азербайджана в Туркменистане)