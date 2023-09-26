Губернатор Игорь Бабушкин: Астрахань заинтересована в открытии регулярной судоходной линии с Туркменистаном

Астрахань заинтересована в открытии регулярной судоходной линии с Туркменистаном, которая позволит выйти на новые объёмы грузоперевозок и наладить экспорт астраханской сельхозпродукции. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин, рассказывая о своей встрече с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

«Увеличение объемов взаимной торговли, развитие судоходства и туризма, кооперация в сфере судостроения и укрепление гуманитарных связей – основные направления нашего сотрудничества», – подчеркнул Бабушкин.

По его словам, в ходе встречи с Президентом был обсужден вопрос создания логистического центра Туркменистана в Астраханской области. Реализация этого проекта очень важна для развития международного транспортного коридора «Север – Юг».

Также были подняты вопрос об открытии авиасообщения между Астраханью и Туркменбаши и облегчении визового режима для посещения Национальной туристической зоны «Аваза» российскими туристами.

«Расширяем партнерство и в сфере образования. В наших вузах заметно возросло количество туркменских студентов. В этом учебном году в регионе учатся 1800 граждан Туркменистана», – пишет Бабушкин.

Губернатор Астраханской области поблагодарил главу Туркменистана за внимание к вопросам двустороннего сотрудничества. «Для нашего региона Туркменистан не просто стратегический партнёр, но и близкий, надёжный друг», – отметил он.

Во время пребывания в Ашхабаде Бабушкин встретился с Послом Российской Федерации в Туркменистане Иваном Волынкиным, а также посетил Храм святого Александра Невского. ///nCa, 26 сентября 2023 г.