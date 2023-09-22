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Президенты Туркменистана и Узбекистана констатировали развитие конструктивного политического диалога между их странами

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22 сентября 2023 года состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Глава Узбекистана поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему больших успехов, а также благополучия и процветания туркменскому народу.

В ходе беседы президенты рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.

С удовлетворением отмечено развитие конструктивного политического диалога и плодотворных межведомственных контактов. Растут объемы взаимной торговли, совместно осуществляется проект создания приграничной зоны «Хорезм-Дашогуз». Углубляется кооперация в области энергетики и транспорта.

Сообщалось, что в октябре в Узбекистане пройдут Дни туркменской культуры.

Президенты Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по вопросам расширения взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии, в том числе в рамках действующих многосторонних форматов.

Мирзиёев также направил Бердымухамедову послание с поздравлениями, в котором отмечается: «Убеждён, что мы сможем и впредь последовательно и эффективно развивать отношения стратегического партнёрства двух близких соседних стран путём наших дружеских связей, встреч на высшем уровне и регулярного диалога». ///nCa, 22 сентября 2023 г.

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