Посольство Кореи в Туркменистане передало в дар Национальному Центру Тхэквондо специальное снаряжение

22 сентября 2023 года на крытой легкоатлетической арене Олимпийского городка в Ашхабаде состоялась церемония передачи в дар специальных приспособлений по Тхэквондо Национальному Центру Тхэквондо (WTF) Туркменистана от Посольства Республики Корея в Туркменистане.

Переданные специальные приспособления по Тхэквондо включают нагрудные средства защиты рук и ног для тхэквондо, лапы-ракеты, перчатки, спортивные капы и чёрные пояса и т.д.

Благодаря спонсорству Министерства культуры, спорта и туризма, Корейского фонда содействия развитию спорта, фонда содействия развитию Тхэквондо в мае этого года также были переданы кроссовки для тхэквондо.

На церемонии передачи в дар специального снаряжения для Тхэквондо Посол Республики Корея Джи Кю-Тэк сказал, что в данный момент в Туркменистане более 500 человек тренируются Тхэквондо.

Посол также пообещал, что и в дальнейшем будет прилагать усилия для развития Тхэквондо в Туркменистане.

В свою очередь, Директор Национального центра Тхэквондо (WTF) Бяшим Розыев выразил Посольству Республики Корея благодарность за оказываемые интерес и поддержку.

Корейский тренер Тхэквондо Ли Джесу из Гуккивон (Штаб-квартира Всемирного Тхэквондо), который тренировал туркменских спортсменов во время 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в 2017 году, в мае этого года вернулся в Туркменистан и тренирует туркменскую национальную сборную.

Также, следует напомнить, что в Туркменистане в 2010 году прошло 1-е Соревнование по Тхэквондо на Кубок Посла Республики Корея и до настоящего времени данный турнир проводится ежегодно.

В этом году также более 200 спортсменов участвовали в соревнованиях Тхэквондо на Кубок Посла (15-16 июля). ///nCa, 22 сентября 2023 г. (Фото: Посольство Кореи в Туркменистане)